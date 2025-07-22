За год почти на треть: почему дорожает свинина в Украине

В 2025 году цены на свинину значительно выросли. В июне стоимость охлажденного мяса была почти на треть выше, чем в прошлом году. Эксперты объясняют, что вызвало такое подорожание.

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Как сообщает ассоциация "Свиноводы Украины", в этом году свинина в супермаркетах стабильно стоит более 250 гривен за килограмм. Для сравнения, в июне 2024 года средняя цена составляла 191,9 грн/кг, а сейчас — 253,2 грн/кг. Это почти на треть больше.

Причины повышения цен на свинину в Украине:

Рост закупочных цен на живой вес. В прошлом году летом свиней закупали по 52-60 грн/кг, а в этом году цены выросли до 92,5-93,5 грн/кг и продолжают расти.

Уменьшение объемов производства. В первой половине года производство свинины в Украине сократилось примерно на 11%. Со стороны крупных промышленных производителей — более чем на 15%.

Сокращение свинопоголовья. Причиной стало уменьшение количества животных, которое продолжается уже более десятилетия. Этому способствовали как сворачивание хозяйств в селах, так и снижение поголовья в промышленности.

Война и болезни. Часть производителей покинула рынок из-за боевых действий, другие — из-за вспышек африканской чумы свиней.

Рост затрат на производство. Цены на корма и другие ресурсы выросли, а прошлогодние низкие закупочные цены сделали выращивание свиней экономически невыгодным.

Сезонный дефицит. Летом из-за жары свиньи медленнее набирают вес, поэтому на рынке меньше товарных партий. Это усиливает общий дефицит.

Также следует учесть, что вместе со свининой дорожает и курятина. Например, цена охлажденной курицы выросла на 30% по сравнению с прошлым годом. Поэтому повышение стоимости мяса — это общая тенденция на рынке продуктов.

Фокус уже писал, как и почему растет цена мяса и овощей.

Фокус также сообщал, насколько подорожает мясо в Украине до конца лета.