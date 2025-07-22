За рік майже на третину: чому дорожчає свинина в Україні
У 2025 році ціни на свинину значно зросли. У червні вартість охолодженого м’яса була майже на третину вищою, ніж торік. Експерти пояснюють, що спричинило таке подорожчання.
Як повідомляє асоціація "Свинарі України", цього року свинина в супермаркетах стабільно коштує понад 250 гривень за кілограм. Для порівняння, у червні 2024 року середня ціна становила 191,9 грн/кг, а нині – 253,2 грн/кг. Це майже на третину більше.
Причини підвищення цін на свинину в Україні:
- Зростання закупівельних цін на живу вагу. Торік влітку свиней закуповували по 52–60 грн/кг, а цього року ціни зросли до 92,5–93,5 грн/кг і продовжують рости.
- Зменшення обсягів виробництва. У першій половині року виробництво свинини в Україні скоротилось приблизно на 11%. З боку великих промислових виробників — на понад 15%.
- Скорочення свинопоголів’я. Причиною стало зменшення кількості тварин, яке триває вже понад десятиліття. Цьому сприяли як згортання господарств у селах, так і зниження поголів’я у промисловості.
- Війна та хвороби. Частина виробників залишила ринок через бойові дії, інші — через спалахи африканської чуми свиней.
- Зростання витрат на виробництво. Ціни на корми й інші ресурси зросли, а минулорічні низькі закупівельні ціни зробили вирощування свиней економічно невигідним.
- Сезонний дефіцит. Улітку через спеку свині повільніше набирають вагу, тому на ринку менше товарних партій. Це посилює загальний дефіцит.
Також слід врахувати, що разом із свининою дорожчає і курятина. Наприклад, ціна охолодженої курки зросла на 30% у порівнянні з минулим роком. Тож підвищення вартості м’яса — це загальна тенденція на ринку продуктів.
Фокус вже писав, як і чому зростає ціна м`яса і овочів.
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