За рік майже на третину: чому дорожчає свинина в Україні

У 2025 році ціни на свинину значно зросли. У червні вартість охолодженого м’яса була майже на третину вищою, ніж торік. Експерти пояснюють, що спричинило таке подорожчання.

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Як повідомляє асоціація "Свинарі України", цього року свинина в супермаркетах стабільно коштує понад 250 гривень за кілограм. Для порівняння, у червні 2024 року середня ціна становила 191,9 грн/кг, а нині – 253,2 грн/кг. Це майже на третину більше.

Причини підвищення цін на свинину в Україні:

Зростання закупівельних цін на живу вагу. Торік влітку свиней закуповували по 52–60 грн/кг, а цього року ціни зросли до 92,5–93,5 грн/кг і продовжують рости.

Зменшення обсягів виробництва. У першій половині року виробництво свинини в Україні скоротилось приблизно на 11%. З боку великих промислових виробників — на понад 15%.

Скорочення свинопоголів’я. Причиною стало зменшення кількості тварин, яке триває вже понад десятиліття. Цьому сприяли як згортання господарств у селах, так і зниження поголів’я у промисловості.

Війна та хвороби. Частина виробників залишила ринок через бойові дії, інші — через спалахи африканської чуми свиней.

Зростання витрат на виробництво. Ціни на корми й інші ресурси зросли, а минулорічні низькі закупівельні ціни зробили вирощування свиней економічно невигідним.

Сезонний дефіцит. Улітку через спеку свині повільніше набирають вагу, тому на ринку менше товарних партій. Це посилює загальний дефіцит.

Також слід врахувати, що разом із свининою дорожчає і курятина. Наприклад, ціна охолодженої курки зросла на 30% у порівнянні з минулим роком. Тож підвищення вартості м’яса — це загальна тенденція на ринку продуктів.

Фокус вже писав, як і чому зростає ціна м`яса і овочів.

Фокус також повідомляв, наскільки подорожчає м'ясо в Україні до кінця літа.