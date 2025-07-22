Накануне учебного года: повысят ли учителям зарплаты и от чего зависит размер выплат

В августе большинство педагогов традиционно отдыхают в ежегодном отпуске, однако некоторые учителя уже возвращаются к работе, чтобы подготовиться к новому учебному году.

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Оплата труда педагогов в августе регулируется приказом Министерства образования Украины, который утверждает порядок исчисления заработной платы работников образования. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

В документе прописано, что если учитель работает в период каникул — например, занимается подготовкой к учебному году или проводит занятия в кружках — его зарплата рассчитывается по той же ставке, что и во время учебного года.

Таким образом, педагоги, которые выйдут на работу в августе, получат заработок на том же уровне, что и во время учебного периода.

Размер зарплаты учителя зависит от четырех основных компонентов:

должностной оклад;

надбавка за выслугу лет;

надбавка за престижность труда;

другие доплаты.

Должностной оклад рассчитывается согласно Единой тарифной сетке, которая учитывает разряды и коэффициенты оплаты труда работников бюджетной сферы. Кроме того, учителя имеют право на повышение оклада на 10% по постановлению Кабмина от 2018 года.

Надбавки рассчитываются на основе увеличенного на 10% должностного оклада. За выслугу лет доплата составляет от 10% (при стаже более 3 лет) до 30% (при стаже свыше 20 лет). За престижность труда учителям доплачивают от 5% до 30% оклада. Кроме того, действуют и другие доплаты по постановлению Кабмина.

Особенно важной является доплата за работу в неблагоприятных условиях труда. В настоящее время она составляет 1300 гривен вне зависимости от должности, места работы и объема занятости. Однако уже с 1 сентября 2025 года эта сумма удвоится — и учителя по всей Украине, включая регионы у линии фронта и временно оккупированные территории, будут получать дополнительно по 2600 гривен.

Напомним, в Украине педагогам, работающим в учреждениях общего среднего образования, предоставляются различные доплаты, размер которых варьируется от 5% до 40% от должностного оклада. Кроме того, введена новая надбавка в размере 1 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что зарплаты украинских учителей планируют повысить. В зависимости от уровня квалификации зарплаты педагогам могут поднять от 10 до 25%.