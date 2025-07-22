Напередодні навчального року: чи підвищать вчителям зарплати та від чого залежить розмір виплат

У серпні більшість педагогів традиційно відпочивають у щорічній відпустці, проте деякі вчителі вже повертаються до роботи, щоб підготуватися до нового навчального року.

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Оплата праці педагогів у серпні регулюється наказом Міністерства освіти України, який затверджує порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

У документі прописано, що якщо вчитель працює в період канікул — наприклад, займається підготовкою до навчального року або проводить заняття в гуртках — його зарплата розраховується за тією самою ставкою, що й під час навчального року.

Таким чином, освітяни, які вийдуть на роботу в серпні, отримають заробіток на тому ж рівні, що й під час навчального періоду.

Розмір зарплати вчителя залежить від чотирьох основних компонентів:

посадовий оклад;

надбавка за вислугу років;

надбавка за престижність праці;

інші доплати.

Посадовий оклад розраховується згідно з Єдиною тарифною сіткою, яка враховує розряди і коефіцієнти оплати праці працівників бюджетної сфери. Крім того, вчителі мають право на підвищення окладу на 10% за постановою Кабміну від 2018 року.

Надбавки розраховуються на основі збільшеного на 10% посадового окладу. За вислугу років доплата становить від 10% (при стажі понад 3 роки) до 30% (при стажі понад 20 років). За престижність праці вчителям доплачують від 5% до 30% окладу. Крім того, діють й інші доплати за постановою Кабміну.

Особливо важливою є доплата за роботу в несприятливих умовах праці. Нині вона становить 1300 гривень незалежно від посади, місця роботи та обсягу зайнятості. Однак уже з 1 вересня 2025 року ця сума подвоїться — і вчителі по всій Україні, включно з регіонами біля лінії фронту та тимчасово окупованими територіями, отримуватимуть додатково по 2600 гривень.

Нагадаємо, в Україні педагогам, які працюють у закладах загальної середньої освіти, надаються різні доплати, розмір яких варіюється від 5% до 40% від посадового окладу. Крім того, запроваджено нову надбавку в розмірі 1 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що зарплати українських вчителів планують підвищити. Залежно від рівня кваліфікації зарплати педагогам можуть підняти від 10 до 25%.