Досрочная пенсия в Украине: кто имеет право и при каких условиях

Украинские прокуроры могут рассчитывать на пенсию за выслугу лет даже до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Однако право на такие выплаты зависит от стажа и ряда других условий.

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На пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют право сотрудники прокуратуры, если общий стаж службы составляет не менее 25 лет, из которых минимум 15 лет — это работа именно на должности прокурора. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Если общий стаж выслуги менее 25 лет, но человек проработал прокурором не менее 15 лет и имеет страховой стаж — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, — то пенсия назначается по достижении 57 лет для мужчин и 55 лет — для женщин.

Предусмотрены и особые условия для прокуроров с инвалидностью. Если сотрудник органов прокуратуры признан инвалидом I или II группы и имеет стаж работы не менее 10 лет, ему назначается пенсия по инвалидности в размере 60% от средней месячной зарплаты.

Право на пенсию в случае потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего прокурора или следователя, если у него был стаж в органах не менее 10 лет.

Также существует возможность досрочного выхода на пенсию по возрасту — но только для отдельных категорий граждан. В частности:

лица с гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики — мужчины могут выйти на пенсию в 45 лет при стаже не менее 20 лет, женщины — в 40 лет при стаже не менее 15 лет;

лица с инвалидностью по зрению I группы, а также слепые и инвалиды с детства I группы — мужчины в 50 лет при наличии 15 лет стажа, женщины — в 40 лет при стаже от 10 лет;

женщины, родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста, а также матери детей с инвалидностью с детства и тяжело больных детей без установленной инвалидности — по достижении 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет.

Также Фокус писал о том, кто в Украине может уйти на пенсию досрочно.

Также мы рассказывали об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57 грн — старше 80 лет.