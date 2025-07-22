Досрочная пенсия в Украине: кто имеет право и при каких условиях
Украинские прокуроры могут рассчитывать на пенсию за выслугу лет даже до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Однако право на такие выплаты зависит от стажа и ряда других условий.
На пенсию за выслугу лет независимо от возраста имеют право сотрудники прокуратуры, если общий стаж службы составляет не менее 25 лет, из которых минимум 15 лет — это работа именно на должности прокурора. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Если общий стаж выслуги менее 25 лет, но человек проработал прокурором не менее 15 лет и имеет страховой стаж — 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, — то пенсия назначается по достижении 57 лет для мужчин и 55 лет — для женщин.
Предусмотрены и особые условия для прокуроров с инвалидностью. Если сотрудник органов прокуратуры признан инвалидом I или II группы и имеет стаж работы не менее 10 лет, ему назначается пенсия по инвалидности в размере 60% от средней месячной зарплаты.
Право на пенсию в случае потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего прокурора или следователя, если у него был стаж в органах не менее 10 лет.
Также существует возможность досрочного выхода на пенсию по возрасту — но только для отдельных категорий граждан. В частности:
- лица с гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики — мужчины могут выйти на пенсию в 45 лет при стаже не менее 20 лет, женщины — в 40 лет при стаже не менее 15 лет;
- лица с инвалидностью по зрению I группы, а также слепые и инвалиды с детства I группы — мужчины в 50 лет при наличии 15 лет стажа, женщины — в 40 лет при стаже от 10 лет;
- женщины, родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста, а также матери детей с инвалидностью с детства и тяжело больных детей без установленной инвалидности — по достижении 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет.
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