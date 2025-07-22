Дострокова пенсія в Україні: хто має право і за яких умов

Українські прокурори можуть розраховувати на пенсію за вислугу років навіть до досягнення загальновстановленого пенсійного віку. Однак право на такі виплати залежить від стажу та низки інших умов.

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На пенсію за вислугу років незалежно від віку мають право співробітники прокуратури, якщо загальний стаж служби становить щонайменше 25 років, з яких щонайменше 15 років — це робота саме на посаді прокурора. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Якщо загальний стаж вислуги менше ніж 25 років, але людина пропрацювала прокурором не менше ніж 15 років і має страховий стаж — 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, — то пенсія призначається після досягнення 57 років для чоловіків і 55 років — для жінок.

Передбачено й особливі умови для прокурорів з інвалідністю. Якщо співробітника органів прокуратури визнано інвалідом I або II групи і він має стаж роботи не менше ніж 10 років, йому призначають пенсію по інвалідності в розмірі 60% від середньої місячної зарплати.

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім'ї померлого прокурора або слідчого, якщо в нього був стаж в органах не менше 10 років.

Також існує можливість дострокового виходу на пенсію за віком — але тільки для окремих категорій громадян. Зокрема:

особи з гіпофізарним нанізмом (ліліпути) і диспропорційні карлики — чоловіки можуть вийти на пенсію в 45 років за наявності стажу не менше ніж 20 років, жінки — в 40 років за наявності стажу не менше ніж 15 років;

особи з інвалідністю по зору I групи, а також сліпі та інваліди з дитинства I групи — чоловіки в 50 років за наявності 15 років стажу, жінки — в 40 років за стажу від 10 років;

жінки, які народили п'ятьох і більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, а також матері дітей з інвалідністю з дитинства та тяжкохворих дітей без встановленої інвалідності, — після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу не менше 15 років.

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