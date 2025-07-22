Суд в Гааге встал на сторону Москвы: арест некоторых активов "Газпрома" в Нидерландах отменен

Голландский суд снял арест с доли российского "Газпрома" в двух газодобывающих компаниях, игнорируя требования украинских предприятий, которые понесли убытки из-за агрессии РФ. Решение принято из соображений государственного иммунитета.

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Как сообщает Reuters, суд в Гааге отменил арест активов, принадлежащих российской компании "Газпром", в рамках судебных дел, инициированных украинскими фирмами из-за убытков, причиненных в результате действий России на территории Украины.

Речь идет о долях "Газпрома" в компаниях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V., осуществляющих добычу газа в Европе. Арест на эти активы был наложен в рамках двух отдельных дел, которые подали украинские компании "Славутич-Инвест" и "Жнива".

Согласно решению суда, наложение ареста на доли российского гиганта может противоречить нормам международного права, в частности принципу государственного иммунитета. Этот принцип означает, что судебная система одной страны не имеет юрисдикции над действиями другого государства или его официальных структур.

"Газпром" отказался предоставлять комментарии в ответ на запрос журналистов. "Нафтогаз" на момент публикации материала также не комментировал решение суда.

Истцы с украинской стороны аргументировали свои требования тем, что Россия нанесла им финансовый ущерб из-за военной агрессии, и пытались добиться компенсаций путем ареста долей российской компании в иностранных активах. Однако суд пришел к выводу, что такая юридическая стратегия может быть несовместимой с международной практикой, которая гарантирует государствам иммунитет от преследований в национальных судах других стран.

Напомним, что на протяжении последних лет украинские компании и правительство пытаются через международные суды добиться ареста российских активов как части компенсаций за потери, вызванные российской агрессией.

Как сообщал Фокус, один из крупнейших украинских государственных банков — Ощадбанк зарегистрировал арест на активы РФ во Франции.

Напомним, ранее компания "Нафтогаз Украины" отчиталась о знаковой победе во французском суде.

В прошлом году группа экспертов по международному праву одобрила арест "замороженных" российских активов.