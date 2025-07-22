Суд у Гаазі став на бік Москви: арешт деяких активів "Газпрому" в Нідерландах скасовано

Голландський суд зняв арешт із частки російського "Газпрому" у двох газовидобувних компаніях, ігноруючи вимоги українських підприємств, які зазнали збитків через агресію РФ. Рішення ухвалено з міркувань державного імунітету.

Related video

Як повідомляє Reuters, суд у Гаазі скасував арешт активів, які належать російській компанії "Газпром", у межах судових справ, ініційованих українськими фірмами через збитки, завдані внаслідок дій Росії на території України.

Йдеться про частки "Газпрому" в компаніях Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects B.V., що здійснюють видобуток газу в Європі. Арешт на ці активи був накладений у рамках двох окремих справ, які подали українські компанії "Славутич-Інвест" і "Жнива".

Згідно з рішенням суду, накладення арешту на частки російського гіганта може суперечити нормам міжнародного права, зокрема принципу державного імунітету. Цей принцип означає, що судова система однієї країни не має юрисдикції над діями іншої держави чи її офіційних структур.

"Газпром" відмовився надавати коментарі у відповідь на запит журналістів. "Нафтогаз" на момент публікації матеріалу також не коментував рішення суду.

Позивачі з українського боку аргументували свої вимоги тим, що Росія завдала їм фінансових збитків через військову агресію, і намагалися домогтися компенсацій шляхом арешту часток російської компанії в іноземних активах. Проте суд дійшов висновку, що така юридична стратегія може бути несумісною з міжнародною практикою, яка гарантує державам імунітет від переслідувань у національних судах інших країн.

Нагадаємо, що впродовж останніх років українські компанії та уряд намагаються через міжнародні суди домогтися арешту російських активів як частини компенсацій за втрати, спричинені російською агресією.

Як повідомляв Фокус, один з найбільших українських державних банків – Ощадбанк зареєстрував арешт на активи РФ у Франції.

Нагадаємо, раніше компанія "Нафтогаз України" відзвітувала про знакову перемогу у французькому суді.

Минулого року група експертів з міжнародного права схвалила арешт "заморожених" російських активів.