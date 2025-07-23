Отключение газа в Украине: кому и за что могут остановить поставку голубого топлива

Любая компания, поставляющая газ, в том числе "Нафтогаз", имеет право прекратить поставки при наличии просроченной задолженности.

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Однако сделать это можно лишь при строгом соблюдении установленных законом правил. Об этом сообщил адвокат Юрий Айвазян.

Согласно действующему законодательству, отключение возможно только после письменного предупреждения потребителя не менее чем за 10 дней до даты отключения. В уведомлении должны быть четко прописаны сумма долга, причины прекращения поставок и дата возможного отключения.

При этом если должник погашает задолженность или заключает соглашение о поэтапной выплате, поставщик обязан продолжить подачу газа.

В случае незаконного отключения потребитель может обратиться с жалобой в НКРЭКУ, подать иск в суд, а также обратиться к уполномоченному по правам потребителей или в органы местного самоуправления.

Фокус подробно писал о меморандуме МВФ и разбирался, о чем там идет речь.

Напомним, с 1 июля 2025 года тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн/кВт-ч. То есть на летний период, в частности, он остается без изменений с тех пор, как правительство зафиксировало его для населения на этом уровне. Фокус выяснял, сколько будут платить украинцы за свет и какие есть способы сэкономить.