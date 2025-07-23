Відключення газу в Україні: кому і за що можуть зупинити постачання блакитного палива

Будь-яка компанія, що постачає газ, зокрема "Нафтогаз", має право припинити постачання за наявності простроченої заборгованості.

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Однак зробити це можна лише за суворого дотримання встановлених законом правил. Про це повідомив адвокат Юрій Айвазян.

Згідно з чинним законодавством, відключення можливе тільки після письмового попередження споживача не менше ніж за 10 днів до дати відключення. У повідомленні мають бути чітко прописані сума боргу, причини припинення поставок і дата можливого відключення.

При цьому якщо боржник погашає заборгованість або укладає угоду про поетапну виплату, постачальник зобов'язаний продовжити подачу газу.

У разі незаконного відключення споживач може звернутися зі скаргою до НКРЕКП, подати позов до суду, а також звернутися до уповноваженого з прав споживачів або до органів місцевого самоврядування.

Фокус докладно писав про меморандум МВФ і розбирався, про що там ідеться.

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року тариф на електроенергію в Україні становить 4,32 грн/кВт-год. Тобто на літній період, зокрема, він залишається без змін відтоді, як уряд зафіксував його для населення на цьому рівні. Фокус з'ясовував, скільки платитимуть українці за світло і які є способи заощадити.