Правила ужесточились: сколько налогов нужно платить при сдаче квартиры в аренду

В 2025 году правила сдачи жилья в аренду ужесточились. Налоговая усилила мониторинг, и теперь арендодателям следует особенно внимательно соблюдать законодательство, чтобы не попасть под штрафы или проверки.

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Речь идет не только о юридической безопасности, но и о финансовой — суммы налогов могут оказаться существенными. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

По действующим правилам граждане, сдающие жилье без оформления предпринимательской деятельности, должны уплачивать 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора — 23%. К примеру, если сдавать однокомнатную квартиру в Киеве за 12 000 грн в месяц, за год придется уплатить 33 120 грн налогов. В результате владельцу останется 110 880 грн чистой прибыли.

Для тех, кто официально зарегистрирован как ФЛП, ставки могут быть более выгодными. В частности, ФЛП третьей группы уплачивает 5% единого налога, 5% военного сбора и ЕСВ (при наличии работников или по собственному желанию). Это имеет смысл, если сдается несколько объектов недвижимости или коммерческая площадь.

Чтобы легально сдавать квартиру нужно заключить письменный договор, подать годовую декларацию до 1 мая следующего года и уплатить налоги до 1 августа. Представление онлайн через электронный кабинет налогоплательщика значительно упрощает процесс.

Аренда "в тени" по-прежнему остается распространенным явлением, однако налоговая служба стала активнее отслеживать онлайн-объявления, банковские переводы и сотрудничать с ОСМД. При выявлении нарушений предусмотрен штраф до 25% суммы неуплаченного налога, пеня и административная ответственность.

Напомним, что в городе Пенне (итальянский регион Абруццо) ввели программу, по которой дома продают по одному евро. Продавая дома по цене кофе, в населенном пункте пытаются остановить депопуляцию.

Позже стало известно, что женщина купила дом в Италии за 1 евро. На ремонт она потратила 475 000 долларов.