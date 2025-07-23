Правила посилилися: скільки податків потрібно платити при здачі квартири в оренду

У 2025 році правила здачі житла в оренду посилилися. Податкова посилила моніторинг, і тепер орендодавцям слід особливо уважно дотримуватися законодавства, щоб не потрапити під штрафи або перевірки.

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Йдеться не тільки про юридичну безпеку, а й про фінансову — суми податків можуть виявитися суттєвими. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

За чинними правилами громадяни, які здають житло без оформлення підприємницької діяльності, мають сплачувати 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору — 23%. Наприклад, якщо здавати однокімнатну квартиру в Києві за 12 000 грн на місяць, за рік доведеться сплатити 33 120 грн податків. У результаті власнику залишиться 110 880 грн чистого прибутку.

Для тих, хто офіційно зареєстрований як ФОП, ставки можуть бути вигіднішими. Зокрема, ФОП третьої групи сплачує 5% єдиного податку, 5% військового збору та ЄСВ (за наявності працівників або за власним бажанням). Це має сенс, якщо здається кілька об'єктів нерухомості або комерційна площа.

Щоб легально здавати квартиру потрібно укласти письмовий договір, подати річну декларацію до 1 травня наступного року та сплатити податки до 1 серпня. Подання онлайн через електронний кабінет платника податків значно спрощує процес.

Оренда "в тіні", як і раніше, залишається поширеним явищем, проте податкова служба почала активніше відстежувати онлайн-оголошення, банківські перекази і співпрацювати з ОСББ. У разі виявлення порушень передбачено штраф до 25% суми несплаченого податку, пеня та адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, що в місті Пенне (італійський регіон Абруццо) запровадили програму, за якою будинки продають по одному євро. Продаючи будинки за ціною кави, у населеному пункті намагаються зупинити депопуляцію.

Пізніше стало відомо, що жінка купила будинок в Італії за 1 євро. На ремонт вона витратила 475 000 доларів.