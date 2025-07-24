Украинцы могут получить единовременную помощь на отопление: кому заплатят 20 тыс. грн

Украинцы, проживающие вблизи линии фронта или на территориях с высокой угрозой боевых действий, вскоре смогут получить единовременную финансовую помощь — 19 400 гривен — на приобретение твердого печного топлива.

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Такая инициатива предусмотрена проектом постановления Кабинета Министров, принятие которого ожидается до 31 июля 2025 года. Средства на выплаты предоставят международные доноры. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Помощь охватит сезон 2025/26 года и будет доступна только для определенных категорий граждан. В частности, претендовать на выплату смогут жители домохозяйств, отапливаемых дровами или углем, которые находятся в 20-километровой зоне от линии соприкосновения или границы с Россией, а также в регионах, где ведутся или возможны боевые действия. Речь идет о таких областях, как Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская, Сумская, Запорожская, Николаевская, Днепропетровская и Черниговская.

При этом существует ряд ограничений. Например, помощь не получат те, кто уже воспользовался другой программой компенсации за отопление в текущем сезоне или не проживает по адресу, указанному в заявке. Документы можно подать исключительно онлайн — такие заявки уже начали принимать в отдельных громадах, в частности в Доброполье.

Для оформления потребуется копия паспорта, идентификационный код, подтверждение проживания в домохозяйстве, справки о льготах (если есть) и банковские реквизиты. Выплаты будут перечисляться только на банковские счета — наличный расчет не предусмотрен.

Важно, что даже внутренне перемещенные лица, которые покинули опасные районы после 1 июля 2025 года, сохраняют право на помощь — если новое место проживания также подпадает под критерии постановления.

Напомним, в июне 2025 года ВПЛ в Украине продолжат получать ежемесячные денежные выплаты от государства. Правительство решило продолжить финансовую поддержку для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Также сообщалось, что военнослужащие ВСУ, которые защищают страну от российской агрессии, в июне 2025 года получат ряд дополнительных денежных выплат. Речь идет о шести ключевых видах таких доплат.