Українці можуть отримати одноразову допомогу на опалення: кому заплатять 20 тис. грн

Українці, які проживають поблизу лінії фронту або на територіях із високою загрозою бойових дій, незабаром зможуть отримати одноразову фінансову допомогу — 19 400 гривень — на придбання твердого пічного палива.

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Така ініціатива передбачена проєктом постанови Кабінету Міністрів, ухвалення якого очікується до 31 липня 2025 року. Кошти на виплати нададуть міжнародні донори. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Допомога охопить сезон 2025/26 року і буде доступна тільки для певних категорій громадян. Зокрема, претендувати на виплату зможуть мешканці домогосподарств, опалювальних дровами або вугіллям, що розташовані у 20-кілометровій зоні від лінії зіткнення або кордону з Росією, а також у регіонах, де тривають або можливі бойові дії. Йдеться про такі області, як Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Сумська, Запорізька, Миколаївська, Дніпропетровська та Чернігівська.

При цьому існує низка обмежень. Наприклад, допомогу не отримають ті, хто вже скористався іншою програмою компенсації за опалення в поточному сезоні або не проживає за адресою, зазначеною в заявці. Документи можна подати виключно онлайн — такі заявки вже почали приймати в окремих громадах, зокрема в Добропіллі.

Для оформлення знадобиться копія паспорта, ідентифікаційний код, підтвердження проживання в домогосподарстві, довідки про пільги (якщо є) і банківські реквізити. Виплати перераховуватимуть тільки на банківські рахунки — готівковий розрахунок не передбачено.

Важливо, що навіть внутрішньо переміщені особи, які покинули небезпечні райони після 1 липня 2025 року, зберігають право на допомогу — якщо нове місце проживання також підпадає під критерії постанови.

Нагадаємо, у червні 2025 року ВПО в Україні продовжать отримувати щомісячні грошові виплати від держави. Уряд вирішив продовжити фінансову підтримку для тих, хто опинився у важкій життєвій ситуації.

Також повідомлялося, що військовослужбовці ЗСУ, які захищають країну від російської агресії, у червні 2025 року отримають низку додаткових грошових виплат. Йдеться про шість ключових видів таких доплат.