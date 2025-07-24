Ночной тариф не работает: почему украинцы не могут сэкономить на электроэнергии

Многие украинцы, стремясь снизить расходы на электроэнергию, переходят на ночной тариф. Но вместо ожидаемой экономии сталкиваются с разочарованием: несмотря на установленный двухзонный счетчик, скидка не действует — и вся потребленная электроэнергия исчисляется по стандартной ставке.

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В Украине действует система зонного учета, согласно которой стоимость киловатт-часа с 23:00 до 07:00 почти вдвое ниже, чем днем. Об этом говорится в материале издания "Радіо Трек".

Как выяснилось, причина отсутствия скидки — не в тарифах, а в технических и организационных нюансах. Самая распространенная проблема — неправильная настройка или несовместимость счетчика. изменение тарифа — и потому он не активировался.

Еще одна возможная причина — отсутствие связи между счетчиком и системой учета.

Что делать тем, кто хочет воспользоваться ночным тарифом:

Проверить модель счетчика – поддерживает ли она двухзонный режим.

Уточнить у поставщика, зарегистрирован ли счетчик в ОСР.

При необходимости перепрограммировать устройство с учетом текущих условий.

Подать заявку на подключение ночного тарифа, если это еще не сделано.

Выбрать современные счетчики с GSM-модулями – они автоматически передают данные, что снижает риск ошибок.

Специалисты рекомендуют переходить на ночной тариф тем, кто активно пользуется электроприборами в вечернее и ночное время. Но перед этим следует просчитать экономическую целесообразность: узнать стоимость оборудования, стоимость монтажа и возможность подключения в вашем регионе.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.