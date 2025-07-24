Нічний тариф не працює: чому українці не можуть заощадити на електроенергії

Багато українців, прагнучи знизити витрати на електроенергію, переходять на нічний тариф. Але замість очікуваної економії стикаються з розчаруванням: незважаючи на встановлений двозонний лічильник, знижка не діє — і вся спожита електроенергія обчислюється за стандартною ставкою.

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В Україні діє система зонного обліку, згідно з якою вартість кіловат-години з 23:00 до 07:00 майже вдвічі нижча, ніж удень. Про це йдеться в матеріалі видання "Радіо Трек".

Як з'ясувалося, причина відсутності знижки — не в тарифах, а в технічних та організаційних нюансах. Найпоширеніша проблема — неправильне налаштування або несумісність лічильника. зміна тарифу — і тому він не активувався.

Ще одна можлива причина — відсутність зв'язку між лічильником і системою обліку.

Що робити тим, хто хоче скористатися нічним тарифом:

Перевірити модель лічильника — чи підтримує вона двозонний режим.

Уточнити у постачальника, чи зареєстрований лічильник в ОСР.

За необхідності перепрограмувати пристрій з урахуванням поточних умов.

Подати заявку на підключення нічного тарифу, якщо це ще не зроблено.

Вибрати сучасні лічильники з GSM-модулями — вони автоматично передають дані, що знижує ризик помилок.

Фахівці рекомендують переходити на нічний тариф тим, хто активно користується електроприладами у вечірній і нічний час. Але перед цим слід прорахувати економічну доцільність: дізнатися вартість обладнання, вартість монтажу та можливість підключення у вашому регіоні.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.