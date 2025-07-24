Госслужащий на пенсии: можно ли остаться на должности

Пенсионеры в Украине при желании могут продолжать работу на государственной службе, но законодательство предусматривает возрастные ограничения для этих случаев.

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Предельный возраст пребывания на госслужбе в 2025 году составляет 65 лет. После его достижения чиновник должен покинуть свой пост. Об этом сообщает портал medoc.ua.

Тем не менее, предусмотрена возможность продолжения. Гражданам, достигшим 65-летнего возраста, могут продлить работу на госслужбе на один год с правом повторного назначения. Такое решение принимает соответствующее учреждение, и оно может продлиться неограниченное количество раз. Но существует верхний предел – 70 лет. По достижении этого возраста государственный служащий подлежит окончательному увольнению.

Право на пенсию госслужащего имеют те, кто на 1 июля 2016 года имеет не менее 10 лет стажа госслужбы и занимал соответствующую должность на дату. Также это касается лиц с не менее 20 лет госслужебного стажа, даже если они не работали на государственной должности именно 1 июля 2016-го.

Размер пенсии для госслужащих составляет 60% от зарплаты. Если лицо не работало на госслужбе на момент обращения за назначением пенсии, ему выплачивается 60% заработной платы действующего служащего соответствующей должности и ранга по последнему месту работы. Ранее эта цифра достигала 90%, однако позже была понижена.

Также Фокус писал о том, кто в Украине может уйти на пенсию досрочно.

Также мы рассказывали об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57 грн — старше 80 лет.