Держслужбовець на пенсії: чи можна залишитися на посаді

Пенсіонери в Україні за бажання можуть продовжувати роботу на державній службі, але законодавство передбачає вікові обмеження для цих випадків.

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Граничний вік перебування на держслужбі у 2025 році становить 65 років. Після його досягнення чиновник має залишити свою посаду. Про це повідомляє портал medoc.ua.

Проте, передбачено можливість продовження. Громадянам, які досягли 65-річного віку, можуть продовжити роботу на держслужбі на один рік із правом повторного призначення. Таке рішення ухвалює відповідна установа, і воно може тривати необмежену кількість разів. Але існує верхня межа — 70 років. Після досягнення цього віку державний службовець підлягає остаточному звільненню.

Право на пенсію держслужбовця мають ті, хто на 1 липня 2016 року має щонайменше 10 років стажу держслужби та обіймав відповідну посаду на дату. Також це стосується осіб із щонайменше 20 років держслужбового стажу, навіть якщо вони не працювали на державній посаді саме 1 липня 2016-го.

Розмір пенсії для держслужбовців становить 60% від зарплати. Якщо особа не працювала на держслужбі на момент звернення за призначенням пенсії, їй виплачується 60% заробітної плати чинного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи. Раніше ця цифра сягала 90%, проте пізніше була знижена.

Також Фокус писав про те, хто в Україні може піти на пенсію достроково.

Також ми розповідали про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.