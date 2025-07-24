Эксперт предупредил о худшем урожае за 10 лет: что будет с ценами на продукты

Председателя Союза украинского крестьянства Иван Томич объяснил, что в предыдущие годы фермерам способствовала погода. Этой же весной у аграриев вымерзли посевы, и пришлось пересевать поля.

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Там, где пшеница не померзла, ее выбило градом. Кроме того, остается фактор войны. Об этом специалист рассказал в комментарии "Новини.LIVE".

По его словам, урожайность в этом году будет самой низкой за последнее десятилетие. При этом цена на пшеницу выросла и существенно падать не будет, а ее экспертный потенциал может снизиться до 15 миллионов тонн.

"Если говорить о внутреннем рынке, вызовет ли это все какие-то проблемы — то нет. Мы все равно будем кратно перекрывать потребности по продовольственной пшенице. Поэтому население будет обеспечено и мукой, и хлебом, и изделиями из муки. Однако из-за снижения урожаев цена на хлеб будет расти. И в среднегодовом измерении хлеб в целом может подорожать на 25%", — спрогнозировал фермер.

Цены на продукты в Украине: что подорожает, а что подешевеет

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии "РБК-Украина" 24 июля пояснил, что несмотря на весенние заморозки и летнюю душную жару общая динамика урожая — положительная.

Осенью возможно подорожание мяса, которое будет связано с подготовкой к зиме. Также уже в сентябре начнут расти в цене яйца, ведь предложение уменьшится.

Цены на молочную продукцию остаются стабильными. На коров влияет жара в Украине, но эти колебания — не критичны.

Летом стоимость овощей постепенно падает, уже в августе-сентябре прогнозируют удешевление так называемого "борщевого набора". Картофель также в этом году хорошо растет, и цены на него может временно упасть примерно до полугода. Похожая ситуация с капустой.

Арбузы уже подешевели в середине лета, а вот яблоки остаются дорогими, в том числе из-за слабого урожая в прошлом году и активного импорта. Однако осенью цена на яблоки может временно снизиться, хотя и не до уровня предыдущих лет.

Напомним, аналитики заметили, что в этом году цены на черешню в Украине стремительно растут, килограмм уже стоит 150-220 гривен. Только за неделю ягоды подорожали примерно на 10%.

В Украине действует так называемый "ночной тариф" на электроэнергию, но украинцев постигнет разочарование после установки двухзонных счетчиков. Эксперты объяснили, как получить скидку за потребление ночью.