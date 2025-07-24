Експерт попередив про найгірший врожай за 10 років: що буде з цінами на продукти

Голови Союзу українського селянства Іван Томич пояснив, що у попередні роки фермерам сприяла погода. Цієї ж весни в аграріїв вимерзли посіви, і довелося пересівати поля.

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Там, де пшениця не померзла, її вибило градом. Окрім того, залишається фактор війни. Про це фахівець розповів у коментарі "Новини.LIVE".

З його слів, врожайність цьогоріч буде найнижчою за останнє десятиріччя. При цьому ціна на пшеницю зросла і суттєво спадати не буде, а її експертний потенціал може знизитись до 15 мільйонів тонн.

"Якщо говорити про внутрішній ринок, чи викличе це все якісь проблеми — то ні. Ми все одно будемо кратно перекривати потреби по продовольчій пшениці. Тож населення буде забезпечене і борошном, і хлібом, і виробами з борошна. Однак через зниження врожаїв ціна на хліб зростатиме. І у середньорічному вимірі хліб загалом може здорожчати на 25%", — спрогнозував фермер.

Ціни на продукти в Україні: що подорожчає, а що подешевшає

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка у коментарі "РБК-Україна" 24 липня пояснив, що попри весінні заморозки та літню задушливу спеку загальна динаміка врожаю — позитивна.

Восени можливе подорожчання м’яса, яке буде пов’язане з підготовкою до зими. Також вже у вересні почнуть рости в ціні яйця, адже пропозиція зменшиться.

Ціни на молочну продукцію залишаються стабільними. На корів впливає спека в Україні, але ці коливання — не критичні.

Влітку вартість овочів поступово падає, вже у серпні-вересні прогнозують подешевшання так званого "борщового набору". Картопля також цьогоріч добре росте, і ціни на неї може тимчасово впасти приблизно до пів року. Схожа ситуація з капустою.

Кавуни вже здешевшали у середині літа, а от яблука залишаються дорогими, в тому числі через слабкий врожай торік і активний імпорт. Проте восени ціна на яблука може тимчасово знизитись, хоч і не до рівня попередніх років.

Нагадаємо, аналітики помітили, що цьогоріч ціни на черешню в Україні стрімко ростуть, кілограм вже коштує 150-220 гривень. Лише за тиждень ягоди подорожчали приблизно на 10%.

В Україні діє так званий "нічний тариф" на електроенергію, але українців спіткає розчарування після встановлення двозонних лічильників. Експерти пояснили, як отримати знижку за споживання вночі.