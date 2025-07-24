Что делать, если работодатель не отдает обещанную зарплату "в конверте": объяснение от юристов

В Украине до сих пор распространена "серая" занятость — когда работника не оформляют официально, а зарплату выдают в конверте. Это удобно для работодателя, но крайне рискованно для самого сотрудника.

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В случае увольнения, конфликта или задержки зарплаты доказать свою правоту и добиться справедливости становится гораздо сложнее. Об этом сообщила глава комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву и процессу Татьяна Даниленко в комментарии изданию "РБК-Украина".

Юристы предупреждают: работа без официального оформления автоматически лишает человека всех государственных социальных гарантий — от больничных и оплачиваемого отпуска до страхового стажа и пенсии. Причем нередко сотрудники даже не подозревают, что у них "серая" занятость, пока не столкнутся с увольнением или невыплатой зарплаты.

Если работодатель не выплатил оговоренную сумму, юристы советуют действовать поэтапно. Первый шаг — направить официальную претензию: заказным письмом или через канцелярию компании. Обязательно сохранить копии и подтверждение отправки — они пригодятся в суде.

Следующий этап — жалоба в Государственную службу по вопросам труда и в налоговую. Хотя их проверки не всегда обязывают работодателя оформить сотрудника официально, собранные материалы могут стать важным аргументом в суде.

Если добиться справедливости не удалось, остается подать иск. Суд может признать факт трудовых отношений, обязать выплатить заработную плату, внести запись в трудовую книжку и даже взыскать с работодателя единый социальный взнос.

Для успешного разбирательства нужно собрать как можно больше доказательств: переписку, фотографии или видео с работы, документы с упоминанием имени, а также показания коллег. Именно доказательная база часто играет решающую роль.

Но важно помнить о сроках: на подачу иска по трудовым спорам — 3 месяца, при оспаривании увольнения — всего 1 месяц. При пропуске можно попросить суд восстановить срок, однако лучше не откладывать.

Отметим, 4 июля Фокус писал о тенденциях зарплат в Украине, которые отражены в отчете Минэкономики "Мониторинг основных событий в экономике Украины-2025". Отчет показал, что есть заметный рост зарплат. Причина роста — не улучшение в экономке, а сильный дефицит кадров, который заставляет работодателей мотивировать людей деньгами. Три сектора экономики, в которых заработок вырос на 32-43% — это сельское хозяйство (а также лесничество и рыбное хозяйство), строительство, информационные технологии, рассказали в Минэкономики.

Ранее сообщалось, что зарплаты украинских учителей планируют повысить. В зависимости от уровня квалификации зарплаты педагогам могут поднять от 10 до 25%.