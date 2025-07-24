Що робити, якщо роботодавець не віддає обіцяну зарплату "в конверті": пояснення від юристів

В Україні досі поширена "сіра" зайнятість — коли працівника не оформляють офіційно, а зарплату видають у конверті. Це зручно для роботодавця, але вкрай ризиковано для самого співробітника.

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У разі звільнення, конфлікту або затримки зарплати довести свою правоту і домогтися справедливості стає набагато складніше. Про це повідомила голова комітету Асоціації адвокатів України з цивільного права і процесу Тетяна Даниленко в коментарі виданню "РБК-Україна".

Юристи попереджають: робота без офіційного оформлення автоматично позбавляє людину всіх державних соціальних гарантій — від лікарняних і оплачуваної відпустки до страхового стажу та пенсії. Причому нерідко співробітники навіть не підозрюють, що в них "сіра" зайнятість, доки не зіткнуться зі звільненням або невиплатою зарплати.

Якщо роботодавець не виплатив обумовлену суму, юристи радять діяти поетапно. Перший крок — надіслати офіційну претензію: рекомендованим листом або через канцелярію компанії. Обов'язково зберегти копії та підтвердження відправлення — вони стануть у пригоді в суді.

Наступний етап — скарга до Державної служби з питань праці та до податкової. Хоча їхні перевірки не завжди зобов'язують роботодавця оформити співробітника офіційно, зібрані матеріали можуть стати важливим аргументом у суді.

Якщо домогтися справедливості не вдалося, залишається подати позов. Суд може визнати факт трудових відносин, зобов'язати виплатити заробітну плату, внести запис до трудової книжки і навіть стягнути з роботодавця єдиний соціальний внесок.

Для успішного розгляду потрібно зібрати якомога більше доказів: листування, фотографії або відео з роботи, документи зі згадкою імені, а також свідчення колег. Саме доказова база часто відіграє вирішальну роль.

Але важливо пам'ятати про строки: на подання позову у трудових спорах — 3 місяці, при оскарженні звільнення — лише 1 місяць. У разі пропуску можна попросити суд поновити строк, однак краще не відкладати.

Зазначимо, 4 липня Фокус писав про тенденції зарплат в Україні, які відображені у звіті Мінекономіки "Моніторинг основних подій в економіці України-2025". Звіт показав, що є помітне зростання зарплат. Причина зростання — не поліпшення в економці, а сильний дефіцит кадрів, який змушує роботодавців мотивувати людей грошима. Три сектори економіки, в яких заробіток зріс на 32-43% — це сільське господарство (а також лісництво та рибне господарство), будівництво, інформаційні технології, розповіли в Мінекономіки.

Раніше повідомлялося, що зарплати українських вчителів планують підвищити. Залежно від рівня кваліфікації зарплати педагогам можуть підняти від 10 до 25%.