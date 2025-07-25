Налог на недвижимость: за какие метры не придется платить украинцам

Несмотря на военное положение, в Украине продолжает действовать налог на недвижимость. Он касается только тех граждан, которые владеют квартирами или домами, площадь которых превышает установленные законом нормы.

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Налог взимается не за пользование, а за право собственности. Это означает, что платить придется даже за пустующую недвижимость — если ее площадь превышает льготный лимит. Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

Согласно Налоговому кодексу, от уплаты освобождаются:

квартиры площадью до 60 кв. м;

дома площадью до 120 кв. м;

объекты, состоящие одновременно из квартиры и дома — до 180 кв. м.

Если человек владеет несколькими объектами, их площадь суммируется, и порог также увеличивается. Однако если совокупная площадь превышает норму, налог начисляется только на "лишние" квадратные метры. Например, владелец квартиры площадью 120 кв. м будет платить только за 60 избыточных метров.

Ставку налога устанавливают местные советы. Максимально возможная — 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр в год. В 2025 году минимальная зарплата составляет 7100 грн, а значит, предельная ставка — 106,5 грн за 1 кв. м.

Так, если квартира имеет площадь 80 кв. м, налог начисляется на 20 кв. м. При ставке 100 грн за "лишний" метр сумма составит 2000 грн в год.

Если недвижимость принадлежит нескольким собственникам, то налог распределяется в зависимости от формы собственности. При четком разделении объекта между владельцами — например, по 75 кв. м каждому — налог рассчитывается отдельно. После вычета нормы (60 кв. м) каждый из них уплатит только за 15 кв. м.

Если же собственность неделима, то налог начисляется на превышение общей площади, и сумма делится между владельцами по договоренности.

Даже при превышении установленных норм некоторые категории граждан освобождаются от уплаты налога. В их числе:

ветераны войны и участники боевых действий;

пенсионеры, если недвижимость — единственная;

люди с инвалидностью I группы;

дети-сироты;

владельцы садовых домов, не предназначенных для круглогодичного проживания.

Также местные советы могут предоставлять дополнительные льготы.

Заплатить точно придется, если:

площадь жилья превышает установленный лимит;

жилье находится в совместной собственности, а общая площадь выше нормы;

у человека несколько объектов недвижимости, даже если каждый из них не превышает лимит.

Если жилье сдано в аренду, налог начисляется на полную площадь, без учета льгот.

Налоговая служба присылает уведомление-решение до 1 июля года, следующего за отчетным. В 2025 году начисляется налог за 2024 год. С момента получения уведомления у владельца недвижимости есть 60 дней на оплату.

Ранее Фокус писал, что в июле 2025 года Одесса стала безоговорочным лидером среди областных центров Украины по спросу на посуточную аренду квартир. Второе место в этом рейтинге заняла Полтава.

Также украинские власти заявили о старте проекта по созданию муниципального жилищного фонда для дальнейшей аренды.