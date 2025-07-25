Податок на нерухомість: за які метри не доведеться платити українцям

Незважаючи на воєнний стан, в Україні продовжує діяти податок на нерухомість. Він стосується тільки тих громадян, які володіють квартирами або будинками, площа яких перевищує встановлені законом норми.

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Податок стягується не за користування, а за право власності. Це означає, що платити доведеться навіть за порожню нерухомість — якщо її площа перевищує пільговий ліміт. Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби в Дніпропетровській області.

Згідно з Податковим кодексом, від сплати звільняються:

квартири площею до 60 кв. м;

будинки площею до 120 кв. м;

об'єкти, що складаються одночасно з квартири і будинку — до 180 кв. м.

Якщо людина володіє кількома об'єктами, їхня площа підсумовується, і поріг також збільшується. Однак якщо сукупна площа перевищує норму, податок нараховується тільки на "зайві" квадратні метри. Наприклад, власник квартири площею 120 кв. м платитиме тільки за 60 надлишкових метрів.

Ставку податку встановлюють місцеві ради. Максимально можлива — 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр на рік. У 2025 році мінімальна зарплата становить 7100 грн, а отже, гранична ставка — 106,5 грн за 1 кв. м.

Так, якщо квартира має площу 80 кв. м, податок нараховується на 20 кв. м. За ставки 100 грн за "зайвий" метр сума становитиме 2000 грн на рік.

Якщо нерухомість належить кільком власникам, то податок розподіляється залежно від форми власності. У разі чіткого поділу об'єкта між власниками — наприклад, по 75 кв. м кожному — податок розраховується окремо. Після вирахування норми (60 кв. м) кожен із них сплатить тільки за 15 кв. м.

Якщо ж власність неподільна, то податок нараховують на перевищення загальної площі, і суму ділять між власниками за домовленістю.

Навіть при перевищенні встановлених норм деякі категорії громадян звільняються від сплати податку. Серед них:

ветерани війни та учасники бойових дій;

пенсіонери, якщо нерухомість — єдина;

люди з інвалідністю I групи;

діти-сироти;

власники садових будинків, не призначених для цілорічного проживання.

Також місцеві ради можуть надавати додаткові пільги.

Заплатити точно доведеться, якщо:

площа житла перевищує встановлений ліміт;

житло перебуває у спільній власності, а загальна площа вища за норму;

у людини кілька об'єктів нерухомості, навіть якщо кожен із них не перевищує ліміт.

Якщо житло здано в оренду, податок нараховують на повну площу, без урахування пільг.

Податкова служба надсилає повідомлення-рішення до 1 липня року, наступного за звітним. У 2025 році нараховується податок за 2024 рік. З моменту отримання повідомлення у власника нерухомості є 60 днів на оплату.

Раніше Фокус писав, що в липні 2025 року Одеса стала беззаперечним лідером серед обласних центрів України за попитом на подобову оренду квартир. Друге місце в цьому рейтингу посіла Полтава.

Також українська влада заявила про старт проєкту зі створення муніципального житлового фонду для подальшої оренди.