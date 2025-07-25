До родов и после: Рада может принять новые выплаты на ребенка

Новый законопроект предусматривает поддержку семей в дородовой и послеродовой периоды. Он устанавливает вспомогательные выплаты беременным женщинам, а также одному из родителей в течение первого года жизни ребенка.

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Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13532, направленный на поддержку семей с детьми и создание условий, позволяющих совмещать родительство с работой. Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.

"Законопроект направлен на создание условий для повышения уровня рождаемости, сочетание отцовства с профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения", — сообщил Мельничук.

Инициатором законопроекта №13532 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью", является Кабинет министров. Карточка законодательной инициативы опубликована на сайте парламента.

Проектом Закона предусматривается реформировать систему поддержки семей в период до и после рождения ребенка и предлагается предоставлять:

помощь беременным незастрахованным женщинам (по предложению Министерства социальной политики, семьи и единства — в размере 7 тысяч гривен в месяц);

помощь до 1 года ребенка одному из родителей или опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, который фактически осуществляет уход за ребенком (согласно расчетам Минсоцполитики — в размере 7 тысяч гривен в месяц);

помощь "еЯсла" одному из родителей (опекуну), если они выходят на работу после достижения ребенком 1 года.

Окончательные суммы определит Кабинет Министров после принятия законопроекта.

Напомним, 2 июня, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях в законодательство относительно национального сопротивления. В частности, подготовку по защите государства будут проходить различные категории граждан, независимо от пола.

Также стало известно, что в Верховной Раде Украины предлагают повысить минимальную заработную плату с 1 июля 2025 года, чтобы сократить разрыв между минимальной зарплатой и реальным уровнем прожиточного минимума.