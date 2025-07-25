До пологів та після: Рада може ухвалити нові виплати на дитину

Новий законопроєкт передбачає підтримку сімей у допологовий і післяпологовий періоди. Він встановлює допоміжні виплати вагітним жінкам, а також одному з батьків протягом першого року життя дитини.

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Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13532, спрямований на підтримку сімей з дітьми та створення умов, що дозволяють поєднувати батьківство з роботою. Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

"Законопроєкт спрямований на створення умов для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження", — повідомив Мельничук.

Ініціатором законопроєкту №13532 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю", є Кабінет міністрів. Картка законодавчої ініціативи опублікована на сайті парламенту.

Проєктом Закону передбачається реформувати систему підтримки сімей у період до та після народження дитини та пропонується надавати:

допомога вагітним незастрахованим жінкам (за пропозицією Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності – у розмірі 7 тисяч гривень на місяць);

допомога до 1 року дитини одному з батьків або опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною (згідно з розрахунками Мінсоцполітики – у розмірі 7 тисяч гривень на місяць);

допомога "єЯсла" одному з батьків (опікуну), якщо вони виходять на роботу після досягнення дитиною 1 року.

Остаточні суми визначить Кабінет Міністрів після ухвалення законопроєкту.

Нагадаємо, 2 червня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до законодавства щодо національного спротиву. Зокрема, підготовку із захисту держави проходитимуть різні категорії громадян, незалежно від статі.

Також стало відомо, що у Верховній Раді України пропонують підвищити мінімальну заробітну плату з 1 липня 2025 року, щоб скоротити розрив між мінімальною зарплатою та реальним рівнем прожиткового мінімуму.