Большие в 3-4 раза штрафы, открытый банкинг и никакого НДС: что изменится в Украине с 1 августа

Последний месяц лета принесет в Украину ряд изменений, которые касаются финансов граждан. В частности, за часть услуг не придется платить налоги, а за нарушение законодательства наоборот украинцы будут вынуждены платить трижды.

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Закон Украины "О платежных услугах" предусматривает, что в августе этого года в Украине заработает Концепция открытого банкинга. В деталях разобрался Фокус.

Штрафы за нарушение требований по РРО/ПРРО

С 1 августа за нарушение правил применения РРО/ПРРО придётся платить полный размер штрафов. Переходный период, во время которого штрафы уменьшили до 25% и 50% для адаптации бизнеса к новым условиям, заканчивается. Теперь, как пояснили в Государственной налоговой службе, за неприменение РРО и невыдачу чеков будут штрафовать:

на 100% стоимости товаров, работ или услуг после первом нарушении;

на 150% стоимости в случае каждого последующего нарушения.

Предпринимателей призвали соблюдать правила, в частности:

использовать только зарегистрированные РРО, ПРРО или расчетные книжки;

проводить расчеты на полную сумму стоимости товаров или услуг;

выдавать покупателям соответствующие расчетные документы.

"Соблюдение требований законодательства позволит избежать финансовых санкций, обеспечит справедливую конкуренцию и защиту прав потребителей", — отметили в налоговой.

Открытый банкинг в Украине

Национальный банк Украины утвердил Концепцию открытого банкинга еще в 2023 году. Над ее созданием НБУ работал совместно с рабочими группами участников платежного рынка. Новый подход предусматривает структурированный и безопасный обмен данными между поставщиками платежных услуг через открытые API, ключевое его преимущество для пользователей — возможность выбирать удобный и современный способ использования своих счетов.

"Открытый банкинг активно развивается во всем мире. Украина — не исключение, и, несмотря на войну, вместе с участниками платежного рынка мы продолжаем имплементацию европейских подходов и практики. (...) Внедрение в Украине открытого банкинга окажет положительное влияние на рынок финансовых услуг. В частности, будет способствовать развитию финтеха, внедрению инноваций в платежной сфере, усилению конкуренции и, как следствие, улучшению качества имеющихся и созданию новых платежных услуг и продуктов", — подчеркивал заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан.

Решать, кому предоставлять доступ к счету и конкретному объему информации по нему, сможет только пользователь. Открытый банкинг позволит эффективнее пользоваться своими средствами, в частности, благодаря информации в одном платежном приложении о движении средств и остатке на счетах в разных банках.

Отличие от традиционного банковского обслуживания заключается в том, что открытый банкинг полагается на технологическую сеть банков. Это позволяет эффективно обмениваться данными, но только с предварительного согласия пользователя.

Освобождение от НДС

С 1 августа вступают в силу законодательные изменения, инициированные Минсоцполитики. Они предусматривают освобождение поставщиков социальных услуг от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) независимо от формы собственности. Единственное условие — организация должна быть включена в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг, при этом присоединиться туда можно даже онлайн.

"Мы надеемся, что такие изменения будут способствовать вовлеченности поставщиков, их развитию и совершенствованию качества услуг", — отмечала министр Оксана Жолнович.

Напомним, также с 1 августа заработают новые правила покупки билетов Укрзализныци. По ряду рейсов приобрести билеты на поезд можно будет только после верификации через "Дія.Підпис", в кассах их не будут продавать.

В СМИ разобрались, какими будут пенсии в августе 2025 года. Размер минимальной пенсии не изменится — украинцы будут получать не менее 2361 гривны.