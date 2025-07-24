Пенсии в Украине: будет ли повышение с 1 августа и на какие выплаты можно претендовать

Размер пенсий зависит от возраста и трудового стажа человека. Максимальная выплата в 3 758 грн полагается неработающим пенсионерам от 65 лет.

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В Украине с 1 августа 2025 года размер минимальной пенсии останется прежним: ее повышение после индексации было еще в марте. Об этом сообщает украинское издание "На пенсии".

Размер выплат зависит от возраста человека и его страхового стажа. Наибольшую выплату в размере 3 758 грн получают неработающие пенсионеры от 65 лет с полным трудовым стажем.

Работающим пенсионерам выплачивают 2361 гривну, это прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин рассказал об ограничениях на минимальную пенсию для работающих пенсионеров.

Наименьшая выплата не может быть менее 2361 гривны. Увеличение размера прожиточного минимума в бюджете 2025 году не предусмотрено, подчеркнул он.

Какие пенсии предусмотрены в августе 2025 года

На выплату пенсии в 3 758 гривен могут рассчитывать:

безработные пенсионеры от 65 лет с полным страховым стажем (30 лет — женщин, 35 лет — мужчины);

пенсионеры от 80 лет, с трудовым стажем не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

3 613 гривен выплатят:

пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет при наличии полного стажа (30 лет для женщин, 35 – для мужчин);

пенсионерам от 75 до 80 лет со стажем от 20 и 25 лет соответственно для женщин и мужчин.

3 323 гривны для:

пенсионеров старше 70 лет с полным страховым стажем (30 и 35 лет);

лиц с инвалидностью I группы.

3 038 гривен – это минимальная выплата для пенсионеров:

получающих пенсию на общих основаниях;

не работающих независимо от возраста.

Фокус уже писал, какие категории украинцев могут претендовать лишь на минимальную пенсию. Сюда входят осужденные за госизмену, коллаборационизм и попытки насильственного свержения власти.

В 2025 году для выхода на пенсию в Украине в 60 лет потребуется более 32 лет страхового стажа. В законодательстве описаны возможности досрочного ухода на пенсию.