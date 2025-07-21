Кто может выйти на пенсию раньше 60 лет и при каких условиях: детали

В Украине пенсионный возраст по умолчанию составляет 60 лет. Однако для достижения одного возраста недостаточно — необходимо также иметь соответствующий страховой стаж.

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В 2025 году, чтоб выйти на пенсию в 60 лет, гражданину требуется более 32 лет страхового стажа. Если стаж меньше – от 22 до 32 лет – право на пенсию наступает уже в 63 года. Об этом говорится в материале издания ТСН.

Тем не менее, украинское законодательство предусматривает возможность досрочного ухода на пенсию для определенных категорий граждан. Как отмечает Пенсионный фонд Украины, воспользоваться этим правом могут те, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, вызванных увольнением не по собственной инициативе.

Согласно статье 115 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", досрочный выход на пенсию возможен в случае, если трудовой договор с человеком был расторгнут работодателем из-за изменений в организации труда — например, ликвидации, банкротства предприятия или сокращения штата. Также основанием может стать несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья, что должно быть подтверждено официально.

Чтобы претендовать на досрочную пенсию, необходимо соблюдение ряда условий:

к моменту увольнения должен быть накоплен страховой стаж, достаточный для минимальной пенсии по возрасту;

до достижения 60 лет должно оставаться не более полутора лет;

после увольнения нужно зарегистрироваться в центре занятости в течение 30 дней;

В течение семи дней с момента регистрации центр занятости не должен подобрать подходящую вакансию.

Если все условия выполнены, гражданин может обратиться в центр занятости с заявлением о предоставлении ходатайства в Пенсионный фонд. После получения такового ходатайства и прекращения регистрации как безработного, можно подавать документы на назначение пенсии.

Подать документы в Пенсионный фонд Украины можно как лично — в любом его сервисном центре, так и через интернет-портал электронных услуг.

Также Фокус писал о том, кто в Украине может уйти на пенсию досрочно.

Также мы рассказывали об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57 грн — старше 80 лет.