Хто може вийти на пенсію раніше 60 років і за яких умов: деталі

В Україні пенсійний вік за замовчуванням становить 60 років. Однак для досягнення одного віку недостатньо — необхідно також мати відповідний страховий стаж.

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У 2025 році, щоб вийти на пенсію в 60 років, громадянину потрібно понад 32 роки страхового стажу. Якщо стаж менший — від 22 до 32 років — право на пенсію настає вже в 63 роки. Про це йдеться в матеріалі видання ТСН.

Проте українське законодавство передбачає можливість дострокового виходу на пенсію для певних категорій громадян. Як зазначає Пенсійний фонд України, скористатися цим правом можуть ті, хто опинився у складних життєвих обставинах, спричинених звільненням не з власної ініціативи.

Згідно зі статтею 115 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", достроковий вихід на пенсію можливий у разі, якщо трудовий договір із людиною був розірваний роботодавцем через зміни в організації праці — наприклад, ліквідацію, банкрутство підприємства або скорочення штату. Також підставою може стати невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров'я, що має бути підтверджено офіційно.

Щоб претендувати на дострокову пенсію, необхідно дотримання низки умов:

до моменту звільнення має бути накопичений страховий стаж, достатній для мінімальної пенсії за віком;

до досягнення 60 років має залишатися не більше ніж півтора року;

після звільнення потрібно зареєструватися в центрі зайнятості протягом 30 днів;

Протягом семи днів з моменту реєстрації центр зайнятості не повинен підібрати підходящу вакансію.

Якщо всі умови виконано, громадянин може звернутися до центру зайнятості із заявою про надання клопотання до Пенсійного фонду. Після отримання такого клопотання і припинення реєстрації як безробітного, можна подавати документи на призначення пенсії.

Подати документи до Пенсійного фонду України можна як особисто — у будь-якому його сервісному центрі, так і через інтернет-портал електронних послуг.

Також Фокус писав про те, хто в Україні може піти на пенсію достроково.

Також ми розповідали про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.