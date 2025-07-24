Пенсії в Україні: чи буде підвищення з 1 серпня і на які виплати можна претендувати

Розмір пенсій залежить від віку і трудового стажу людини. Максимальна виплата в 3 758 грн належить непрацюючим пенсіонерам від 65 років.

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В Україні з 1 серпня 2025 року розмір мінімальної пенсії залишиться колишнім: її підвищення після індексації було ще в березні. Про це повідомляє українське видання "На пенсії".

Розмір виплат залежить від віку людини та її страхового стажу. Найбільшу виплату в розмірі 3 758 грн отримують непрацюючі пенсіонери від 65 років із повним трудовим стажем.

Працюючим пенсіонерам виплачують 2361 гривню, це прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін розповів про обмеження на мінімальну пенсію для працюючих пенсіонерів.

Найменша виплата не може бути меншою за 2361 гривню. Збільшення розміру прожиткового мінімуму в бюджеті 2025 року не передбачено, підкреслив він.

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На виплату пенсії в 3 758 гривень можуть розраховувати:

безробітні пенсіонери від 65 років з повним страховим стажем (30 років — жінок, 35 років — чоловіки);

пенсіонери від 80 років, з трудовим стажем не менше 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

3 613 гривень виплатять:

пенсіонерам віком від 70 до 80 років за наявності повного стажу (30 років для жінок, 35 — для чоловіків);

пенсіонерам від 75 до 80 років зі стажем від 20 і 25 років відповідно для жінок і чоловіків.

3 323 гривні для:

пенсіонерів, старших за 70 років із повним страховим стажем (30 і 35 років);

осіб з інвалідністю I групи.

3 038 гривень — це мінімальна виплата для пенсіонерів:

які отримують пенсію на загальних підставах;

які не працюють незалежно від віку.

Фокус уже писав, які категорії українців можуть претендувати лише на мінімальну пенсію. Сюди входять засуджені за держзраду, колабораціонізм і спроби насильницького повалення влади.

У 2025 році для виходу на пенсію в Україні в 60 років буде потрібно понад 32 роки страхового стажу. У законодавстві описані можливості дострокового виходу на пенсію.