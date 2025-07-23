Деяким українцям суттєво зменшать пенсію: хто у списку

Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає зниження пенсійних виплат для громадян, засуджених за тяжкі злочини проти держави.

Related video

Пенсіонери, визнані винними в таких злочинах, як держзрада, шпигунство, колабораціонізм, допомога ворогові, спроби насильницького повалення влади або посягання на територіальну цілісність України, зможуть розраховувати тільки на мінімальну пенсію. Про це йдеться в законопроєкті №10355, який розроблено з урахуванням специфіки воєнного часу і спрямовано на адаптацію соціальної політики до умов національної безпеки.

Наразі виплата становить 2 361 гривню на місяць. Навіть якщо до засудження людина отримувала пенсію в більшому розмірі, після ув'язнення сума буде знижена до встановленого мінімуму.

Після відбуття покарання пенсія відновлюватиметься, але не в повному обсязі. Виплати за період перебування в місцях позбавлення волі будуть перераховані за мінімальним рівнем, і вся сума, яку людина не отримала у в'язниці, компенсуватися не буде.

Такий крок, за словами ініціаторів законопроєкту, спрямований на справедливий перерозподіл бюджетних ресурсів і захист інтересів держави в умовах війни.

Також Фокус писав про те, хто в Україні може піти на пенсію достроково.

Також ми розповідали про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.