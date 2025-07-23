Некоторым украинцам существенно уменьшат пенсию: кто в списке

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий снижение пенсионных выплат для граждан, осужденных за тяжкие преступления против государства.

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Пенсионеры, признанные виновными в таких преступлениях, как госизмена, шпионаж, коллаборационизм, помощь врагу, попытки насильственного свержения власти или посягательства на территориальную целостность Украины, смогут рассчитывать только на минимальную пенсию. Об этом говорится в законопроекте №10355, который разработан с учетом специфики военного времени и направлен на адаптацию социальной политики к условиям национальной безопасности.

На данный момент выплата составляет 2 361 гривну в месяц. Даже если до осуждения человек получал пенсию в большем размере, после заключения сумма будет снижена до установленного минимума.

После отбытия наказания пенсия будет восстанавливаться, но не в полном объеме. Выплаты за период пребывания в местах лишения свободы будут пересчитаны по минимальному уровню, и вся сумма, которую человек не получил в тюрьме, компенсироваться не будет.

Такой шаг, по словам инициаторов законопроекта, направлен на справедливое перераспределение бюджетных ресурсов и защиту интересов государства в условиях войны.

Также Фокус писал о том, кто в Украине может уйти на пенсию досрочно.

Также мы рассказывали об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57 грн — старше 80 лет.