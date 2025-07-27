Більші у 3-4 рази штрафи, відкритий банкінг і жодного ПДВ: що зміниться в Україні з 1 серпня

Останній місяць літа принесе в Україну низку змін, які стосуються фінансів громадян. Зокрема, за частину послуг не доведеться платити податки, а порушення законодавства навпаки українці будуть змушені платити тричі.

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Закон України "Про платіжні послуги" передбачає, що цього серпня в Україні запрацює Концепція відкритого банкінгу. У деталях розібрався Фокус.

Штрафи за порушення вимог щодо РРО/ПРРО

З 1 серпня за порушення правил застосування РРО/ПРРО доведеться платити повний розмір штрафів. Перехідний період, під час якого штрафи зменшили до 25% і 50% задля адаптації бізнесу до нових умов, закінчується. Тепер, як пояснили у Державній податковій службі, за незастосування РРО та невидачу чеків штрафуватимуть:

на 100% вартості товарів, робіт або послуг після першому порушенні;

на 150% вартості в разі кожного наступного порушення.

Підприємців закликали дотримуватись правил, зокрема:

використовувати лише зареєстровані РРО, ПРРО або розрахункові книжки;

проводити розрахунки на повну суму вартості товарів або послуг;

видавати покупцям відповідні розрахункові документи.

"Дотримання вимог законодавства дозволить уникнути фінансових санкцій, забезпечить справедливу конкуренцію та захист прав споживачів", — наголосили у податковій.

Відкритий банкінг в Україні

Національний банк України затвердив Концепцію відкритого банкінгу ще у 2023 році. Над її створенням НБУ працював спільно з робочими групами учасників платіжного ринку. Новий підхід передбачає структурований і безпечний обмін даними між надавачами платіжних послуг через відкриті API, ключова його перевага для користувачів — можливість обирати зручний та сучасний спосіб використання своїх рахунків.

"Відкритий банкінг активно розвивається у всьому світі. Україна — не виняток, і, попри війну, разом з учасниками платіжного ринку ми продовжуємо імплементацію європейських підходів та практики. (…) Упровадження в Україні відкритого банкінгу матиме позитивний вплив на ринок фінансових послуг. Зокрема, сприятиме розвитку фінтеху, впровадженню інновацій у платіжній сфері, посиленню конкуренції та, як наслідок, поліпшенню якості наявних та створенню нових платіжних послуг та продуктів", — наголошував заступник голови Нацбанку Олексій Шабан.

Вирішувати, кому надавати доступ до рахунку та конкретного обсягу інформації щодо нього, зможе лише користувач. Відкритий банкінг дозволить ефективніше користуватися своїми коштами, зокрема, завдяки інформації в одному платіжному застосунку про рух коштів та залишок на рахунках у різних банках.

Відмінність від традиційного банківського обслуговування полягає у тому, що відкритий банкінг покладається на технологічну мережу банків. Це дає змогу ефективно обмінюватись даними, але лише за попередньою згодою користувача.

Звільнення від ПДВ

З 1 серпня набирають чинності законодавчі зміни, ініційовані Мінсоцполітики. Вони передбачають звільнення надавачів соціальних послуг від сплати податку на додану вартість (ПДВ) незалежно від форми власності. Єдина умова — організація має бути включена до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, при цьому приєднатися туди можна навіть онлайн.

"Ми сподіваємося, що такі зміни сприятимуть залученості надавачів, їх розвитку та вдосконаленню якості послуг", — зазначала міністерка Оксана Жолнович.

Нагадаємо, також з 1 серпня запрацюють нові правила купівлі квитків Укрзалізниці. За низкою рейсів придбати квитки на потяг можна буде лише після верифікації через "Дія.Підпис", у касах їх не продаватимуть.

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