Тринадцатая пенсия: кто из украинцев может получить дополнительную выплату

Некоторым категориям граждан доступна такая выплата, но только в случае смерти их родственника-пенсионера.

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Пенсионные выплаты в Украине приходят ежемесячно, соответственно, в год украинец получает 12 пенсий. Однако есть и тринадцатая пенсия, но получить ее можно только по печальной причине, сообщают в Пенсионном Фонде Украины.

Такой тип выплат может получить только одна категория лиц. Термин "тринадцатая пенсия" неофициальный: на самом деле, это деньги, которые ПФУ (Пенсионный фонд Украины) заплатит родственникам умершего человека. То есть, если пенсионер не успел получить свои пенсионные выплаты из-за физической смерти, их могут забрать члены его семьи. Это касается только тех, кто проживал вместе с усопшим на момент его смерти, даже если они сами не работали, а он их содержал.

Тринадцатая пенсия в Украине будет выплачиваться и дальше, если украинец, который хочет ее получить, попадает под критерии.

Подать заявление на недополученные выплаты за умершего пенсионера можно:

непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Перечень документов, которые нужно подать для получения 13 пенсии, одинаковый для онлайн и офлайн-обращения. Кроме заявления, в ПФУ подается:

свидетельство о смерти пенсионера;

документы, которые подтверждают родственные отношения с умершим пенсионером;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя;

реквизиты банковского счета получателя выплат;

документы, которые удостоверяют проживание заявителя с пенсионером на день его смерти.

Нетрудоспособным членам семьи умершего пенсионера необходимо также подать документы, которые удостоверяют, что они находились на его иждивении.

Если недополученная пенсия вошла в состав наследства, то к документам прилагается свидетельство о праве на наследство.

Стоит отметить, что недополученную пенсию выплачивает Пенсионный фонд через зачисление средств на банковский счет заявителя. Если такого счета нет, то выплаты можно получить в любом отделении Ощадбанка через платежную систему "Быстрая копейка" – необходим только паспорт и идентификационный код.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что пенсионеры в Украине при желании могут продолжать работу на государственной службе, но законодательство предусматривает возрастные ограничения для этих случаев.

Также мы рассказывали об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн.