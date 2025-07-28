Тринадцята пенсія: хто з українців може отримати додаткову виплату

Деяким категоріям громадян доступна така виплата, але тільки в разі смерті їхнього родича-пенсіонера.

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Пенсійні виплати в Україні приходять щомісяця, відповідно, на рік українець отримує 12 пенсій. Однак є і тринадцята пенсія, але отримати її можна тільки з сумної причини, повідомляють у Пенсійному Фонді України.

Такий тип виплат може отримати лише одна категорія осіб. Термін "тринадцята пенсія" неофіційний: насправді, це гроші, які ПФУ (Пенсійний фонд України) заплатить родичам померлої людини. Тобто, якщо пенсіонер не встиг отримати свої пенсійні виплати через фізичну смерть, їх можуть забрати члени його родини. Це стосується тільки тих, хто проживав разом з покійним на момент його смерті, навіть якщо вони самі не працювали, а він їх утримував.

Тринадцята пенсія в Україні виплачуватиметься й надалі, якщо українець, який хоче її отримати, потрапляє під критерії.

Подати заяву на недоотримані виплати за померлого пенсіонера можна:

безпосередньо до сервісного центру Пенсійного фонду України;

дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Перелік документів, які потрібно подати для отримання 13 пенсії, однаковий для онлайн та офлайн-звернення. Окрім заяви, до ПФУ подається:

свідоцтво про смерть пенсіонера;

документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим пенсіонером;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу заявника;

реквізити банківського рахунку одержувача виплат;

документи, які засвідчують проживання заявника з пенсіонером на день його смерті.

Непрацездатним членам сім'ї померлого пенсіонера необхідно також подати документи, які засвідчують, що вони перебували на його утриманні.

Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини, то до документів додається свідоцтво про право на спадщину.

Варто зазначити, що недоотриману пенсію виплачує Пенсійний фонд через зарахування коштів на банківський рахунок заявника. Якщо такого рахунку немає, то виплати можна отримати в будь-якому відділенні Ощадбанку через платіжну систему "Швидка копійка" — необхідний тільки паспорт та ідентифікаційний код.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що пенсіонери в Україні за бажання можуть продовжувати роботу на державній службі, але законодавство передбачає вікові обмеження для цих випадків.

Також ми розповідали про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн.