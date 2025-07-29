Или на фронт, или на работу: в Германии хотят отменить соцпомощь мужчинам из Украины, — Bild

В Германии призывают прекратить выплаты социальной помощи украинцам призывного возраста, которые вместо службы остались за границей. По данным СМИ, речь идет о более 150 тысячах мужчин, которые ежемесячно получают от государства по 882 евро.

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По информации издания BILD, депутат Бундестага и эксперт по внешней политике Штефан Майер заявил, что украинские мужчины в возрасте от 18 до 63 лет не должны получать социальную помощь в Германии.

"Гражданскую помощь для украинцев-мужчин призывного возраста наконец нужно отменить. Если почти 151 000 украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают от нас социальные выплаты, то что-то не так. Эта группа людей не имеет права на эту социальную помощь и должна либо работать здесь, в Германии, либо проходить военную службу в Украине", — заявил он.

Согласно данным BILD, по состоянию на 14 июня 2025 года, с начала полномасштабного вторжения из Украины в Германию въехали 304 144 мужчины призывного возраста. Почти половина из них — 49,54% — получают государственные выплаты. По официальной информации Федерального агентства занятости, в марте 2025 года в центрах занятости было зарегистрировано 150 660 мужчин с украинским гражданством в возрасте от 18 до 63 лет.

Средняя сумма помощи на одного человека тогда составляла 882 евро в месяц, что в годовом измерении равно около 1,328 миллиарда евро. Эта сумма включает стандартные выплаты, расходы на жилье, дополнительные потребности и единовременные выплаты.

В публикации также упоминается, что многие украинцы избежали мобилизации, используя фальшивые водительские удостоверения грузовиков. По данным спецслужб и польских пограничников, так называемый "трюк с грузовиком" позволял отдельным мужчинам пересечь границу, якобы как водителям, которые обеспечивают критически важные перевозки.

В ответ на запрос BILD посольство Украины в Германии заявило, что не видит в ситуации правонарушений.

"Было бы неправильно обвинять всех украинских мужчин за рубежом в нарушении закона или уклонении от мобилизации. Проживание украинских мужчин за рубежом не запрещено. Для выезда нужны соответствующие документы", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что значительная часть украинских мужчин в Германии находятся там легально, зарегистрированы в системе воинского учета и уже обновили свои данные.

Ранее Фокус писал, что власти Германии рассматривают возможные изменения в условиях пребывания украинских беженцев на своей территории, в частности — в сфере социальных выплат.

Более того, Германия временно прекратила выдачу гуманитарных виз по ряду региональных программ, направленных на прием иностранцев, нуждающихся в защите. Так, на паузу поставлена программа приема беженцев из Ливана. Также временно приостановлены региональные инициативы, направленные на предоставление убежища гражданам Сирии, Ирака и Афганистана.