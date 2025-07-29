Або на фронт, або на роботу: у Німеччині хочуть скасувати соцдопомогу чоловікам з України, — Bild

У Німеччині закликають припинити виплати соціальної допомоги українцям призовного віку, які замість служби залишилися за кордоном. За даними ЗМІ, йдеться про понад 150 тисяч чоловіків, які щомісяця отримують від держави по 882 євро.

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За інформацією видання BILD, депутат Бундестагу та експерт із зовнішньої політики Штефан Майєр заявив, що українські чоловіки віком від 18 до 63 років не повинні отримувати соціальну допомогу в Німеччині.

"Громадянську допомогу для українців-чоловіків призовного віку нарешті потрібно скасувати. Якщо майже 151 000 українців віком від 18 до 63 років отримують від нас соціальні виплати, то щось не так. Ця група людей не має права на цю соціальну допомогу і повинна або працювати тут, у Німеччині, або проходити військову службу в Україні", — заявив він.

Згідно з даними BILD, станом на 14 червня 2025 року, з початку повномасштабного вторгнення з України до Німеччини в’їхали 304 144 чоловіки призовного віку. Майже половина з них — 49,54% — отримують державні виплати. За офіційною інформацією Федерального агентства зайнятості, у березні 2025 року в центрах зайнятості було зареєстровано 150 660 чоловіків з українським громадянством віком від 18 до 63 років.

Середня сума допомоги на одну особу тоді становила 882 євро на місяць, що у річному вимірі дорівнює близько 1,328 мільярда євро. Ця сума включає стандартні виплати, витрати на житло, додаткові потреби та одноразові виплати.

У публікації також згадується, що багато українців уникнули мобілізації, використовуючи фальшиві водійські посвідчення вантажівок. За даними спецслужб і польських прикордонників, так званий "трюк із вантажівкою" дозволяв окремим чоловікам перетнути кордон, начебто як водіям, які забезпечують критично важливі перевезення.

У відповідь на запит BILD посольство України в Німеччині заявило, що не вбачає у ситуації правопорушень.

"Було б неправильно звинувачувати всіх українських чоловіків за кордоном у порушенні закону чи ухиленні від мобілізації. Проживання українських чоловіків за кордоном не заборонено. Для виїзду потрібні відповідні документи", — йдеться у заяві.

Також зазначається, що значна частина українських чоловіків у Німеччині перебувають там легально, зареєстровані у системі військового обліку та вже оновили свої дані.

Раніше Фокус писав, що влада Німеччини розглядає можливі зміни в умовах перебування українських біженців на своїй території, зокрема — у сфері соціальних виплат.

Ба більше, Німеччина тимчасово припинила видачу гуманітарних віз за низкою регіональних програм, спрямованих на прийом іноземців, які потребують захисту. Так, на паузу поставлено програму прийому біженців з Лівану. Також тимчасово призупинено регіональні ініціативи, спрямовані на надання притулку громадянам Сирії, Іраку та Афганістану.