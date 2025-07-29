Выше среднего: сколько зарабатывают украинские айтишники в Польше

Украинские айтишники в Польше зарабатывают в среднем 3 500 долларов в месяц. Новички с опытом работы менее трех лет могут рассчитывать на 1 150 долларов.

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Большая часть переехавших специалистов — это сеньоры и мидлы. Сеньоры — опытные работники с опытом более пяти лет — получают в среднем около 5 000 долларов. Об этом сообщает специализированный веб-портал DOU, который освещает новости IT-отрасли Украины.

Специалисты с опытом от двух до пяти лет — мидлы — занимают второе место по численности, а новички с опытом менее трех лет зарабатывают около 1 150 долларов.

Согласно статистике DOU, около 39% всех украинских айтишников, которые переехали за границу, выбрали для жизни именно Польшу. При этом более половины из них (55,7%) остаются официально оформленными в украинских компаниях, тогда как 40,7% уже работают по польскому трудовому законодательству.

Кроме того, с начала полномасштабной войны в Польше значительно выросло число украинских IT-компаний. Если в течение пяти лет до 2022 года в Польше в среднем открывалось около 76 таких фирм в год, то с 2022 по 2024 год этот показатель вырос до 195 компаний ежегодно. Несмотря на это, в последние годы количество новых IT-компаний начало постепенно снижаться.

Напомним, в Японии молодых IT-специалистов заманивают на работу необычными бонусами — пивными автоматами в офисе и "похмельными отпусками". Небольшая IT-компания из Осаки не может позволить себе высокие зарплаты, однако компенсирует это свободой и комфортом. Сотрудники имеют право пить пиво и другие алкогольные напитки во время работы, а также получают специальные выходные для восстановления после празднований.

Ранее СМИ сообщали, что Google разрабатывает технологию искусственного интеллекта (ИИ), которая возьмет на себя управление веб-браузером для выполнения таких задач, как поиск информации и совершение покупок.