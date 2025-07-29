Вище середнього: скільки заробляють українські айтішники в Польщі

Українські айтішники в Польщі заробляють у середньому 3 500 доларів на місяць. Новачки з досвідом роботи менше трьох років можуть розраховувати на 1 150 доларів.

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Більша частина спеціалістів, які переїхали, — це сеньйори та мідли. Сеньйори — досвідчені працівники з досвідом понад п'ять років — отримують у середньому близько 5 000 доларів. Про це повідомляє спеціалізований вебпортал DOU, який висвітлює новини IT-галузі України.

Фахівці з досвідом від двох до п'яти років — мідли — посідають друге місце за чисельністю, а новачки з досвідом менше ніж три роки заробляють близько 1 150 доларів.

Згідно зі статистикою DOU, близько 39% усіх українських айтішників, які переїхали за кордон, обрали для життя саме Польщу. При цьому понад половину з них (55,7%) залишаються офіційно оформленими в українських компаніях, тоді як 40,7% уже працюють за польським трудовим законодавством.

Крім того, з початку повномасштабної війни в Польщі значно зросла кількість українських IT-компаній. Якщо протягом п'яти років до 2022 року в Польщі в середньому відкривали приблизно 76 таких фірм на рік, то з 2022 по 2024 рік цей показник зріс до 195 компаній щорічно. Попри це, в останні роки кількість нових IT-компаній почала поступово знижуватися.

Нагадаємо, в Японії молодих IT-фахівців заманюють на роботу незвичними бонусами — пивними автоматами в офісі та "похмільними відпустками". Невелика IT-компанія з Осаки не може дозволити собі високі зарплати, проте компенсує це свободою та комфортом. Співробітники мають право пити пиво та інші алкогольні напої під час роботи, а також отримують спеціальні вихідні для відновлення після святкувань.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Google розробляє технологію штучного інтелекту (ШІ), яка візьме на себе управління веббраузером для виконання таких завдань, як пошук інформації та здійснення покупок.