Когда вырастут цены на бензин и дизель: эксперт сказал, чего ждать на рынке топлива

До конца лета цены на топливо в Украине будут оставаться стабильными, но уже осенью возможно существенное подорожание. Причина — потенциальное введение вторичных санкций США против России, что может резко повысить стоимость нефти на мировом рынке.

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Цены на бензин и дизель в Украине будут оставаться относительно стабильными как минимум до конца лета. Об этом сообщил основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин в интервью УНИАН.

Цены на бензин и дизель в Украине — прогноз эксперта

По его словам, сейчас на рынке нет факторов, которые бы вызвали резкий рост стоимости топлива. Однако ситуация может кардинально измениться уже осенью. Если США примут решение о введении вторичных санкций против России, цены на нефть на мировом рынке могут достичь 80-85 долларов за баррель. В таком случае стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС вырастет примерно на 10 гривен за литр.

В частности, в июле рынок временно ощутил недостаток горючего из-за обмеления Дуная. Это привело к росту цен: бензин и дизель подорожали на 3 гривни, автогаз — на 1,5 гривни. Еще одним фактором, который повлиял на цены, стал активный выкуп топлива государственной компанией "Укрнафта". Ранее она получала продукт с Кременчугского НПЗ, но после российских атак начала закупать топливо у WOG и ОККО, что повлияло на баланс рынка.

Сейчас стоимость топлива постепенно снижается, но осенняя перспектива остается неопределенной. Если Индия начнет массово закупать нефть в Саудовской Аравии, а новые санкции США заработают в полном объеме, заместить объемы нефти из РФ будет сложно. Это может привести к существенному ценовому удару.

"Если вторичные санкции введут, и Индия начнет "пылесосить" Саудовскую Аравию, то будет скачок мировых цен до 80-85 долларов за баррель. И это мы можем увидеть уже в конце сентября, если ограничения заработают в своем нынешнем формате без появления дополнительного объема на рынке. Если Саудовская Аравия сможет оперативно дополнительно увеличить добычу нефти, это смягчит ценовой удар, но все равно РФ — очень крупный игрок, которого трудно заместить. Если спроектировать эти цены на колонку (розничную стоимость топлива на украинских АЗС, — УНИАН), то это плюс 10 гривен к стоимости литра бензина или дизельного топлива", — отметил он.

Напомним, в начале июля был прогноз, что в Украине будет снижение цен на бензин и дизельное топливо на фоне снижения мировых цен на нефть и решения ОПЕК+ увеличить добычу с августа.

Ранее Фокус исследовал, что будет с ценами на бензин и дизель в июле, и какие факторы будут влиять на них.