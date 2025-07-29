Коли зростуть ціни на бензин та дизель: експерт сказав, чого чекати на ринку палива

До кінця літа ціни на пальне в Україні залишатимуться стабільними, але вже восени можливе суттєве подорожчання. Причина — потенційне запровадження вторинних санкцій США проти Росії, що може різко підвищити вартість нафти на світовому ринку.

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Ціни на бензин і дизель в Україні залишатимуться відносно стабільними щонайменше до кінця літа. Про це повідомив засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін в інтерв’ю УНІАН.

Ціни на бензин і дизель в Україні — прогноз експерта

За його словами, наразі на ринку немає чинників, які б викликали різке зростання вартості пального. Однак ситуація може кардинально змінитися вже восени. Якщо США ухвалять рішення про запровадження вторинних санкцій проти Росії, ціни на нафту на світовому ринку можуть сягнути 80–85 доларів за барель. В такому разі вартість бензину та дизелю на українських АЗС зросте приблизно на 10 гривень за літр.

Зокрема, у липні ринок тимчасово відчув нестачу пального через обміління Дунаю. Це спричинило зростання цін: бензин і дизель подорожчали на 3 гривні, автогаз — на 1,5 гривні. Ще одним чинником, який вплинув на ціни, став активний викуп пального державною компанією "Укрнафта". Раніше вона отримувала продукт із Кременчуцького НПЗ, але після російських атак почала закуповувати паливо у WOG та ОККО, що вплинуло на баланс ринку.

Зараз вартість пального поступово знижується, але осіння перспектива залишається невизначеною. Якщо Індія почне масово закуповувати нафту в Саудівській Аравії, а нові санкції США запрацюють у повному обсязі, замістити обсяги нафти з РФ буде складно. Це може призвести до суттєвого цінового удару.

"Якщо вторинні санкції запровадять, та Індія почне "пилососити" Саудівську Аравію, то буде стрибок світових цін до 80-85 доларів за барель. І це ми можемо побачити вже наприкінці вересня, якщо обмеження запрацюють у своєму нинішньому форматі без появи додаткового обсягу на ринку. Якщо Саудівська Аравія зможе оперативно додатково збільшити видобуток нафти, це пом’якшить ціновий удар, але все одно РФ — дуже великий гравець, якого важко замістити. Якщо спроєктувати ці ціни на колонку (роздрібну вартість палива на українських АЗС, — УНІАН), то це плюс 10 гривень до вартості літра бензину чи дизельного палива", — зазначив він.

Нагадаємо, на початку липня був прогноз, що в Україні буде зниження цін на бензин і дизельне пальне на тлі зниження світових цін на нафту і рішення ОПЕК+ збільшити видобуток із серпня.

Раніше Фокус досліджував, що буде з цінами на бензин і дизель у липні, і які чинники впливатимуть на них.