Тарифы на газ: кто может рассчитывать на скидку и как ее получить

В Украине часть потребителей может получить скидку при оплате тарифов на газ, если выполняются определенные условия.

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Один из крупнейших поставщиков голубого топлива — компания "Нафтогаз" — предоставляет бонус в размере 1% от суммы следующего платежа тем клиентам, которые вовремя оплачивают тарифы на газ. Об этом говорится в материале издания УНАИН.

Тарифы на газ — как платить меньше

Так, чтобы получить скидку, необходимо оплатить счет за предыдущий месяц до 15 числа текущего месяца, а также не иметь задолженности или переплаты. Скидка автоматически отразится в следующем платежном документе.

В "Нафтогазе" рекомендуют использовать онлайн-сервисы без комиссии, например EasyPay или LiqPay, чтобы скидка не "съедалась" дополнительными расходами.

Тарифы на газ — кто может получить скидку

Кроме того, в Украине предусмотрены льготы на оплату коммунальных услуг. По закону, такие льготы на тарифы на газ положены защитникам Украины и их семьям, участникам Революции Достоинства, пострадавшим от аварии на ЧАЭС, а также гражданам с особыми заслугами перед государством. Также право на льготы имеют многодетные семьи и семьи с приемными детьми.

Пенсионеры тоже могут получать поддержку от государства. В частности, 100% скидку на оплату коммунальных услуг могут получить те, кто проживает и работал в сельской местности — в сфере образования, медицины, культуры и т.д. Однако для этого доход семьи не должен превышать установленный порог (в 2025 году — 4240 грн).

Для других пенсионеров доступно оформление жилищной субсидии на тарифы на газ — если расходы на коммунальные услуги превышают обязательный платеж, часть суммы компенсирует государство. Подать заявку можно через Пенсионный фонд или онлайн через портал "Дія".

Фокус подробно писал о меморандуме МВФ и разбирался, о чем там идет речь.

Напомним, с 1 июля 2025 года тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн/кВт-ч. То есть на летний период, в частности, он остается без изменений с тех пор, как правительство зафиксировало его для населения на этом уровне. Фокус выяснял, сколько будут платить украинцы за свет и какие есть способы сэкономить.