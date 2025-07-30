Тарифи на газ: хто може розраховувати на знижку і як її отримати

В Україні частина споживачів може отримати знижку під час оплати тарифів на газ, якщо виконуються певні умови.

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Один із найбільших постачальників блакитного палива — компанія "Нафтогаз" — надає бонус у розмірі 1% від суми наступного платежу тим клієнтам, які вчасно оплачують тарифи на газ. Про це йдеться в матеріалі видання УНАІН.

Тарифи на газ — як платити менше

Так, щоб отримати знижку, необхідно сплатити рахунок за попередній місяць до 15 числа поточного місяця, а також не мати заборгованості або переплати. Знижка автоматично відобразиться в наступному платіжному документі.

У "Нафтогазі" рекомендують використовувати онлайн-сервіси без комісії, наприклад EasyPay або LiqPay, щоб знижка не "з'їдалася" додатковими витратами.

Тарифи на газ — хто може отримати знижку

Крім того, в Україні передбачено пільги на оплату комунальних послуг. Згідно із законом, такі пільги на тарифи на газ надаються захисникам України та їхнім сім'ям, учасникам Революції Гідності, постраждалим від аварії на ЧАЕС, а також громадянам з особливими заслугами перед державою. Також право на пільги мають багатодітні сім'ї та сім'ї з прийомними дітьми.

Пенсіонери теж можуть отримувати підтримку від держави. Зокрема, 100% знижку на оплату комунальних послуг можуть отримати ті, хто проживає і працював у сільській місцевості — у сфері освіти, медицини, культури тощо. Однак для цього дохід сім'ї не повинен перевищувати встановлений поріг (у 2025 році — 4240 грн).

Для інших пенсіонерів доступне оформлення житлової субсидії на тарифи на газ — якщо витрати на комунальні послуги перевищують обов'язковий платіж, частину суми компенсує держава. Подати заявку можна через Пенсійний фонд або онлайн через портал "Дія".

Фокус докладно писав про меморандум МВФ і розбирався, про що там ідеться.

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року тариф на електроенергію в Україні становить 4,32 грн/кВт-год. Тобто на літній період, зокрема, він залишається без змін відтоді, як уряд зафіксував його для населення на цьому рівні. Фокус з'ясовував, скільки платитимуть українці за світло і які є способи заощадити.