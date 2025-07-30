Правительство презентовало Дія.Карту: кому и какие будут начислять выплаты

Уже вскоре украинцы смогут получать все виды государственной поддержки через единую Дія.Карту. Правительство запустило масштабную реформу системы выплат.

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Правительство Украины приняло решение о внедрении Дія.Картки — цифрового инструмента, который объединит все формы государственной денежной помощи. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем официальном Telegram-канале.

По ее словам, новая система позволит значительно упростить доступ граждан к различным программам финансовой поддержки, а государству — обеспечить прозрачный контроль за использованием средств.

"Это меняет всю систему государственных выплат. Граждане получат один удобный цифровой инструмент, а государство — механизм для эффективного контроля", — подчеркнула глава правительства.

Что изменится с появлением Дія.Картки — перечень основных нововведений:

доступ к денежной поддержке будет централизован в пределах одной карты;

с помощью Дія.Карты можно будет получать выплаты по программам еМалятко, еКнига, Ветеранский спорт и будущей инициативой Пакет школьника;

также она станет инструментом для зачисления пенсий, пособий по безработице, выплат для внутренне перемещенных лиц, военных облигаций и тому подобное.

В Кабмине подчеркнули, что эта цифровая карта будет иметь целевую функцию — то есть будет четко определено, на что именно гражданин может потратить полученные средства в рамках конкретной программы. Это позволит избежать злоупотреблений и будет способствовать адресному использованию государственных ресурсов.

Напомним, что ранее в Украине уже запускали ряд цифровых инструментов через приложение "Дія", в частности для вакцинаций, документов и регистраций новорожденных. Дія.Картка станет логическим продолжением цифровизации социальной сферы, направленной на упрощение жизни гражданам и обеспечение прозрачности бюджетных расходов.

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Заместитель директора Директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Ткач рассказала об электронном бронировании в мобильном приложении "Дія".