Уряд презентував Дія.Картку: кому і які нараховуватимуть виплати

Вже незабаром українці зможуть отримувати всі види державної підтримки через єдину Дія.Картку. Уряд запустив масштабну реформу системи виплат.

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Уряд України ухвалив рішення про впровадження Дія.Картки – цифрового інструменту, який об’єднає всі форми державної грошової допомоги. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у своєму офіційному Telegram-каналі.

За її словами, нова система дозволить значно спростити доступ громадян до різних програм фінансової підтримки, а державі – забезпечити прозорий контроль за використанням коштів.

"Це змінює всю систему державних виплат. Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент, а держава – механізм для ефективного контролю", – наголосила очільниця уряду.

Що зміниться з появою Дія.Картки – перелік основних нововведень:

доступ до грошової підтримки буде централізований у межах однієї картки;

за допомогою Дія.Картки можна буде отримувати виплати за програмами єМалятко, єКнига, Ветеранський спорт та майбутньою ініціативою Пакунок школяра;

також вона стане інструментом для зарахування пенсій, допомоги по безробіттю, виплат для внутрішньо переміщених осіб, військових облігацій тощо.

У Кабміні підкреслили, що ця цифрова картка матиме цільову функцію – тобто буде чітко визначено, на що саме громадянин може витратити отримані кошти в межах конкретної програми. Це дозволить уникнути зловживань і сприятиме адресному використанню державних ресурсів.

Нагадаємо, що раніше в Україні вже запускали низку цифрових інструментів через застосунок "Дія", зокрема для вакцинацій, документів і реєстрацій новонароджених. Дія.Картка стане логічним продовженням цифровізації соціальної сфери, спрямованої на спрощення життя громадянам і забезпечення прозорості бюджетних витрат.

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