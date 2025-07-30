Без этого могут не пропустить: сколько необходимо денег для въезда в Европу

При пересечении границы с Европейским союзом путешественник должен иметь при себе определенную сумму денег.

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Эти требования различаются в зависимости от страны и, несмотря на то что проверка документов на границе чаще всего обходится без уточнения финансовых деталей, пограничники имеют право отказать во въезде, если у туриста недостаточно средств. Об этом сообщает профиль zakordon.ua в TikTok.

Подобные финансовые требования служат гарантией того, что человек сможет обеспечить себя во время пребывания в стране и не останется там нелегально.

Сколько денег нужно для въезда в страны ЕС:

Словакия — 56 евро в день.

Польша — 70 евро в день при коротких поездках до трех дней, после этого — по 18 евро на каждый последующий день.

Венгрия — символическая сумма: всего 3 евро в день.

Италия — требует минимум 269 евро при пребывании до 5 дней.

Греция — не менее 50 евро в день или 300 евро на 5 дней.

Португалия — базово 75 евро + 40 евро на каждый день пребывания.

Испания — 71 евро в день.

Важно понимать, что речь идет не только о наличных средствах. Подтвердить финансовую состоятельность можно с помощью банковских выписок, дорожных чеков, подтвержденного бронирования жилья, оплаченных обратных билетов или финансовых гарантий от приглашающей стороны.

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