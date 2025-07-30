Без цього можуть не пропустити: скільки необхідно грошей для в'їзду в Європу

При перетині кордону з Європейським союзом мандрівник повинен мати при собі певну суму грошей.

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Ці вимоги різняться залежно від країни і, незважаючи на те, що перевірка документів на кордоні найчастіше обходиться без уточнення фінансових деталей, прикордонники мають право відмовити у в'їзді, якщо у туриста недостатньо коштів. Про це повідомляє профіль zakordon.ua у TikTok.

Подібні фінансові вимоги слугують гарантією того, що людина зможе забезпечити себе під час перебування в країні і не залишиться там нелегально.

Скільки грошей потрібно для в'їзду в країни ЄС:

Словаччина — 56 євро на день.

Польща — 70 євро на день за умови коротких поїздок до трьох днів, після цього — по 18 євро на кожен наступний день.

Угорщина — символічна сума: лише 3 євро на день.

Італія — вимагає мінімум 269 євро за умови перебування до 5 днів.

Греція — не менше 50 євро на день або 300 євро на 5 днів.

Португалія — базово 75 євро + 40 євро на кожен день перебування.

Іспанія — 71 євро на день.

Важливо розуміти, що йдеться не лише про готівкові кошти. Підтвердити фінансову спроможність можна за допомогою банківських виписок, дорожніх чеків, підтвердженого бронювання житла, оплачених зворотних квитків або фінансових гарантій від сторони, що запрошує.

Нагадаємо, новий наказ МОН передбачає, що дистанційний клас може існувати лише за наявності щонайменше 20 учнів.

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