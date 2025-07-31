Статистика не радует: сколько украинцев за границей имеют оплачиваемую работу

Лишь около половины украинцев как в стране, так и за ее пределами имеют оплачиваемую работу.

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Более 48% респондентов, проживающих в Украине, и 55,7% украинцев за границей сообщили, что имеют оплачиваемую работу. При этом значительная доля опрошенных остается без стабильного дохода. Так, почти каждый пятый (20,1%) в Украине находится на пенсии. Об этом свидетельствуют результаты исследования социальной сплоченности, проведенного Гражданской сетью "Опора".

Среди украинцев за рубежом структура занятости более разнообразна. Часть респондентов живет исключительно за счет социальных выплат (7,4%) или занимается домашними делами и уходом за детьми или родственниками (7,3%). Несмотря на схожий общий уровень занятости, уровень образования у украинцев за границей выше: 76,2% имеют высшее или незаконченное высшее образование против 58,5% среди тех, кто остался в Украине.

Это, по мнению исследователей, указывает на сложности с реализацией профессиональных навыков на зарубежных рынках труда. Особенно тяжело найти работу респондентам с общим средним (28%) или средне-специальным образованием (38,7%). В то время как среди людей с высшим образованием работают 57,7%.

Наиболее низкий уровень трудоустройства отмечен среди людей с инвалидностью — лишь 25,1% из них имеют оплачиваемую работу.

Сложнее обстоят дела и у внутренне перемещенных лиц (ВПЛ): среди них трудоустроены только 40,9%, в то время как среди остального населения — 49,5%. Кроме того, ВПЛ чаще занимаются неоплачиваемой домашней или уходовой работой — 10,8% против 5,9%.

Хотя в целом уровень трудоустройства мужчин и женщин практически не отличается (50% и 46,9% соответственно), женщины в разы чаще занимаются домашним трудом и уходом — 10,8% против 1,5% среди мужчин.

Особое внимание в исследовании уделено и вопросу финансовой устойчивости. Только 8,4% украинцев в Украине заявили, что смогут обеспечивать себя независимо от обстоятельств в случае потери основного источника дохода. За рубежом таких больше — 13,2%.

Однако большинство респондентов, как в Украине, так и за границей, испытывают финансовую уязвимость. Почти треть опрошенных в Украине (29,3%) и четверть за рубежом (24,5%) признались, что не смогут покрыть базовые потребности — жилье, еду и лекарства — при потере основного дохода. Еще около 17% смогут продержаться менее месяца.

Напомним, работодатели в Украине испытывают нехватку водителей, швей, электриков и слесарей.

Инфляция в Украине тормозит рост реальных зарплат. Предложений вакансий стало больше, количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях увеличилось на 82%.