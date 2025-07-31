Статистика не тішить: скільки українців за кордоном мають оплачувану роботу

Лише близько половини українців як у країні, так і за її межами мають оплачувану роботу.

Related video

Понад 48% респондентів, які проживають в Україні, і 55,7% українців за кордоном повідомили, що мають оплачувану роботу. При цьому значна частка опитаних залишається без стабільного доходу. Так, майже кожен п'ятий (20,1%) в Україні перебуває на пенсії. Про це свідчать результати дослідження соціальної згуртованості, проведеного Громадянською мережею "Опора".

Серед українців за кордоном структура зайнятості більш різноманітна. Частина респондентів живе винятково за рахунок соціальних виплат (7,4%) або займається домашніми справами та доглядом за дітьми чи родичами (7,3%). Попри схожий загальний рівень зайнятості, рівень освіти в українців за кордоном вищий: 76,2% мають вищу або незакінчену вищу освіту проти 58,5% серед тих, хто залишився в Україні.

Це, на думку дослідників, вказує на складнощі з реалізацією професійних навичок на зарубіжних ринках праці. Особливо важко знайти роботу респондентам із загальною середньою (28%) або середньо-спеціальною освітою (38,7%). У той час як серед людей з вищою освітою працюють 57,7%.

Найнижчий рівень працевлаштування відзначено серед людей з інвалідністю — лише 25,1% із них мають оплачувану роботу.

Складніше йдуть справи і у внутрішньо переміщених осіб (ВПО): серед них працевлаштовані тільки 40,9%, тоді як серед решти населення — 49,5%. Крім того, ВПО частіше займаються неоплачуваною домашньою або доглядовою роботою — 10,8% проти 5,9%.

Хоча загалом рівень працевлаштування чоловіків і жінок практично не відрізняється (50% і 46,9% відповідно), жінки значно частіше займаються домашньою працею і доглядом — 10,8% проти 1,5% серед чоловіків.

Особливу увагу в дослідженні приділено й питанню фінансової стійкості. Лише 8,4% українців в Україні заявили, що зможуть забезпечувати себе незалежно від обставин у разі втрати основного джерела доходу. За кордоном таких більше — 13,2%.

Однак більшість респондентів, як в Україні, так і за кордоном, відчувають фінансову вразливість. Майже третина опитаних в Україні (29,3%) і чверть за кордоном (24,5%) зізналися, що не зможуть покрити базові потреби — житло, їжу та ліки — у разі втрати основного доходу. Ще близько 17% зможуть протриматися менше місяця.

Нагадаємо, роботодавці в Україні відчувають брак водіїв, швачок, електриків і слюсарів.

Інфляція в Україні гальмує зростання реальних зарплат. Пропозицій вакансій стало більше, кількість резюме в роздрібній торгівлі та телекомунікаціях збільшилася на 82%.